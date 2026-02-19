HLV Arteta tức giận vì Arsenal không thể thắng nổi đội cuối bảng: ‘Chúng tôi đã rất tệ’

Arsenal vẫn bị "bóng ma" Man City theo đuổi

Arsenal đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh, họ chỉ gặp đội đang đứng vị trí chót bảng là Wolverhampton và chỉ có vỏn vẹn 9 điểm sau 26 trận. Thế nhưng, trong thế trận áp đảo hiệp 1 và đầu hiệp 2, "Pháo thủ" dẫn trước tỷ số 2-0 do công Saka và Piero Hincapie ghi các phút thứ 5 và 56. Rốt cuộc, vào cuối trận họ đã để đối thủ cân bằng tỷ số 2-2 với bàn gỡ do công Hugo Bueno ghi phút 61 và bàn đá phản của Calafiori phút 90+4.

Sự tức giận của HLV Arteta hiện rõ, khi Arsenal không thể vượt qua đội cuối bảng Wolverhampton Ảnh: Reuters

Trận hòa tệ hại này khiến Arsenal không thể gia tăng cách biệt ngôi đầu với Man City lên 7 điểm như dự kiến. Cách biệt giữa 2 đội hiện nay là 5 điểm (58 so với 53). Nhưng Arsenal đã đấu hơn Man City 1 trận. Giữa 2 đội còn sẽ có một cuộc quyết đấu trực tiếp tại sân Etihad của Man City vào tháng 4.

Vì vậy, việc bỏ lỡ thời cơ hiện nay của Arsenal thực sự là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025 - 2026. HLV Arteta chính là người nhận ra rõ nhất tình thế rất khó của "Pháo thủ" dù họ vẫn giữ ngôi đầu, nhưng phía sau "bóng ma" Man City vẫn bám đuổi thật sát sao.

"Thật đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi phải tự phê bình vì màn trình diễn này không đủ tốt. Thực tế là ở giải đấu, chúng tôi đã không duy trì được phong độ ổn định trong những tháng gần đây", HLV Arteta thừa nhận. Arsenal đã để mất đến 11 điểm trong 8 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh tính đến năm 2026.

Trong 2 mùa giải trước, Arsenal cũng từng để mất lợi thế rất lớn trong hai cuộc đua vô địch với Man City, giờ đây họ tiếp tục có nguy cơ rơi vào nỗi ám ảnh cũ. HLV Arteta rõ ràng là rất tức giận trước việc Arsenal không thể chấm dứt sự kháng cự của Wolverhampton, đội chỉ thắng một trận trong 27 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, HLV Arteta đã rất khó khăn để kiềm chế cảm xúc của mình, theo AFP.

"Rất khó để chấp nhận. Trong hiệp hai, chúng tôi đã không chơi như lẽ ra phải chơi và như chúng tôi cần để giành chiến thắng trong các trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Một số điều cơ bản mà chúng tôi phải làm, chúng tôi đã làm rất tệ, hết điều này đến điều khác. Kết quả là, chúng tôi đã mất đi sự thống trị và kiểm soát trận đấu.

Tốt hơn là không nên phán xét ngay bây giờ vì cảm xúc vẫn còn đang dâng cao. Chúng tôi phải chấp nhận cú sốc này vì chúng tôi xứng đáng với nó. Rất dễ nói những điều có thể gây tổn hại cho đội bóng khi bạn đang xúc động, khi mọi người đều muốn làm hết sức mình", HLV Arteta bày tỏ.

Ở trận đấu sắp tới, Arsenal sẽ có một trận đấu khó khăn nữa khi gặp Tottenham trên sân khách trong trận derby Bắc London lúc 23 giờ 30 ngày 22.2. Tiếp đó nữa cũng là một trận derby khi gặp Chelsea trên sân nhà cùng lúc 23 giờ 30 ngày 1.3. Đây là 2 trận đấu "Pháo thủ" chịu áp lực phải thắng để bảo vệ ngôi đầu, nếu không Man City sẽ soán ngôi khi chỉ gặp các đối thủ dưới cơ gồm Newcastle và Leeds.