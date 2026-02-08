Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026

G IÁ CỰC "KHỦNG"

Đối tác thương mại của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã rao bán gói bản quyền truyền hình World Cup 2026 trên lãnh thổ VN với mức giá cực cao (gần 15 triệu USD - tương đương gần 390 tỉ đồng), chưa tính thuế và các khoản chi phí kỹ thuật phát sinh đi kèm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cúp World Cup ẢNH: REUTERS

Một chuyên gia về bản quyền cho biết, số tiền trọn gói có thể lên đến 17 triệu USD. Đây là con số quá "khủng" khiến nhiều đơn vị phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhìn lại 20 năm qua, chi phí bản quyền truyền hình World Cup tại VN đã tăng mạnh, từ mức vài triệu USD lên đến khoảng vài chục triệu USD.

Tại World Cup 2006, FPT mua bản quyền truyền hình với giá khoảng 2,2 triệu USD, kèm thêm khoảng 800.000 USD thuê vệ tinh do FIFA chỉ định. Đến World Cup 2010, VTV mua bản quyền phát sóng với giá 2,7 triệu USD, các phụ phí không được chính thức hé lộ. World Cup 2014 đánh dấu giai đoạn thị trường bản quyền trở nên căng thẳng hơn. Nhà phân phối (đối tác của FIFA) từng chào bán gói bản quyền với giá ban đầu 14 triệu USD, sau đó VTV mua với mức khoảng 7 triệu USD, chưa tính các chi phí phụ. Đến World Cup 2018, giá được chào khoảng 15 triệu USD và VTV mua bản quyền với số tiền 12 triệu USD, trong đó có sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp, đáng chú ý là Vingroup tài trợ 5 triệu USD. Tại World Cup 2022, giá được chào khoảng 15 triệu USD và VTV mua bản quyền với mức tương đương nhờ sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị tài trợ.

Chỉ trong 20 năm, chi phí bản quyền World Cup tại VN đã tăng rất mạnh, từ mức khoảng 2 - 3 triệu USD ở World Cup 2006 lên đến 12 - 15 triệu USD vào năm 2022, và kỳ World Cup 2026 này mức giá được chào cũng gần 15 triệu USD.

S Ẽ CÓ TIN VUI TRƯỚC GIỜ G?

World Cup 2026 (trận khai mạc tổ chức ngày 11.6 tại Mexico và trận chung kết diễn ra ngày 19.7 tại Mỹ) là kỳ World Cup đầu tiên nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, đồng nghĩa số trận đấu cũng tăng đáng kể. Việc giá bản quyền tăng cao là điều dễ hiểu khi sức hút của World Cup ngày càng lớn và quy mô giải đấu mở rộng. Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế và thị trường quảng cáo suy giảm, các đài truyền hình và đơn vị truyền thông trong nước đang phải đối mặt với áp lực chi phí rất lớn. World Cup là "món ăn tinh thần" không thể thiếu với khán giả VN, nhưng các đơn vị không thể mua bản quyền bằng mọi giá. Chưa có đài nào sẵn sàng công bố thương vụ World Cup 2026 xuất phát từ mức giá quá cao. Các đơn vị phải cân nhắc giữa yếu tố kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ cộng đồng.

Đồ họa: Minh Tưởng

Theo nguồn tin của Thanh Niên, một đài truyền hình lớn tại VN đang tham gia đàm phán mua bản quyền World Cup 2026 và nỗ lực hết sức để có thể mua với mức giá chấp nhận được (cũng sẽ dựa vào một phần nguồn lực xã hội hóa). Thực tế hơn 40 năm qua, người hâm mộ VN chưa từng phải bỏ lỡ kỳ World Cup nào. Giá bản quyền tăng dần qua từng kỳ, nhưng các đài truyền hình và nhà tài trợ vẫn luôn cố gắng để khán giả VN được thưởng thức World Cup như nhiều quốc gia khác. Bản quyền truyền hình World Cup 2026 vì vậy tiếp tục là cuộc chạy đua căng thẳng.

Khi thời gian không còn nhiều, người hâm mộ trong nước chờ đợi một giải pháp phù hợp, để ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp tục hiện diện trọn vẹn trên sóng truyền hình VN.