Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
08/02/2026 04:59 GMT+7

World Cup quy mô nhất lịch sử chỉ còn ít tháng nữa sẽ khởi tranh, nhưng đến nay chưa đơn vị nào tại VN công bố sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Giá bản quyền tăng phi mã, thị trường quảng cáo chững lại, khiến các nhà đài và đơn vị truyền thông gặp áp lực lớn.

GIÁ CỰC "KHỦNG"

Đối tác thương mại của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã rao bán gói bản quyền truyền hình World Cup 2026 trên lãnh thổ VN với mức giá cực cao (gần 15 triệu USD - tương đương gần 390 tỉ đồng), chưa tính thuế và các khoản chi phí kỹ thuật phát sinh đi kèm.

Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cúp World Cup

ẢNH: REUTERS

Một chuyên gia về bản quyền cho biết, số tiền trọn gói có thể lên đến 17 triệu USD. Đây là con số quá "khủng" khiến nhiều đơn vị phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhìn lại 20 năm qua, chi phí bản quyền truyền hình World Cup tại VN đã tăng mạnh, từ mức vài triệu USD lên đến khoảng vài chục triệu USD.

Tại World Cup 2006, FPT mua bản quyền truyền hình với giá khoảng 2,2 triệu USD, kèm thêm khoảng 800.000 USD thuê vệ tinh do FIFA chỉ định. Đến World Cup 2010, VTV mua bản quyền phát sóng với giá 2,7 triệu USD, các phụ phí không được chính thức hé lộ. World Cup 2014 đánh dấu giai đoạn thị trường bản quyền trở nên căng thẳng hơn. Nhà phân phối (đối tác của FIFA) từng chào bán gói bản quyền với giá ban đầu 14 triệu USD, sau đó VTV mua với mức khoảng 7 triệu USD, chưa tính các chi phí phụ. Đến World Cup 2018, giá được chào khoảng 15 triệu USD và VTV mua bản quyền với số tiền 12 triệu USD, trong đó có sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp, đáng chú ý là Vingroup tài trợ 5 triệu USD. Tại World Cup 2022, giá được chào khoảng 15 triệu USD và VTV mua bản quyền với mức tương đương nhờ sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị tài trợ.

Chỉ trong 20 năm, chi phí bản quyền World Cup tại VN đã tăng rất mạnh, từ mức khoảng 2 - 3 triệu USD ở World Cup 2006 lên đến 12 - 15 triệu USD vào năm 2022, và kỳ World Cup 2026 này mức giá được chào cũng gần 15 triệu USD.

SẼ CÓ TIN VUI TRƯỚC GIỜ G?

World Cup 2026 (trận khai mạc tổ chức ngày 11.6 tại Mexico và trận chung kết diễn ra ngày 19.7 tại Mỹ) là kỳ World Cup đầu tiên nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, đồng nghĩa số trận đấu cũng tăng đáng kể. Việc giá bản quyền tăng cao là điều dễ hiểu khi sức hút của World Cup ngày càng lớn và quy mô giải đấu mở rộng. Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế và thị trường quảng cáo suy giảm, các đài truyền hình và đơn vị truyền thông trong nước đang phải đối mặt với áp lực chi phí rất lớn. World Cup là "món ăn tinh thần" không thể thiếu với khán giả VN, nhưng các đơn vị không thể mua bản quyền bằng mọi giá. Chưa có đài nào sẵn sàng công bố thương vụ World Cup 2026 xuất phát từ mức giá quá cao. Các đơn vị phải cân nhắc giữa yếu tố kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ cộng đồng.

Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026- Ảnh 2.

Đồ họa: Minh Tưởng

Theo nguồn tin của Thanh Niên, một đài truyền hình lớn tại VN đang tham gia đàm phán mua bản quyền World Cup 2026 và nỗ lực hết sức để có thể mua với mức giá chấp nhận được (cũng sẽ dựa vào một phần nguồn lực xã hội hóa). Thực tế hơn 40 năm qua, người hâm mộ VN chưa từng phải bỏ lỡ kỳ World Cup nào. Giá bản quyền tăng dần qua từng kỳ, nhưng các đài truyền hình và nhà tài trợ vẫn luôn cố gắng để khán giả VN được thưởng thức World Cup như nhiều quốc gia khác. Bản quyền truyền hình World Cup 2026 vì vậy tiếp tục là cuộc chạy đua căng thẳng.

Khi thời gian không còn nhiều, người hâm mộ trong nước chờ đợi một giải pháp phù hợp, để ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp tục hiện diện trọn vẹn trên sóng truyền hình VN.

Tin liên quan

Thông điệp đầu năm 2026 của Messi, bất ngờ không có World Cup: Mong mỏi thế giới hòa bình

Thông điệp đầu năm 2026 của Messi, bất ngờ không có World Cup: Mong mỏi thế giới hòa bình

Messi chào đón năm mới 2026 bên cạnh gia đình và gửi gắm thông điệp không hề đề cập đến thành công thể thao, không có World Cup, thay vào đó là 'một năm tràn đầy sức khỏe, tình yêu và hòa bình cho tất cả mọi người'.

Messi giảm gần 2 kg, sắp đoạt thêm hai chức vô địch trước World Cup 2026

HLV Inter Miami nói điều bất ngờ về Messi dự World Cup 2026: ‘Cậu ấy chắc chắn sẽ…’

Khám phá thêm chủ đề

Bản quyền truyền hình World Cup FIFA Mexico Gianni Infantino
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận