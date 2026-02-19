Báo Malaysia lo ngại đội nhà không chuẩn bị cho trận tái đấu Việt Nam: ‘Sự im lặng đáng sợ’

Đội tuyển Malaysia đã biết trước số phận?

"Một sự im lặng đáng sợ và bao trùm đội tuyển Malaysia trước trận đấu rất quan trọng với đội Việt Nam vào ngày 31.3 tới đây", New Straits Times bày tỏ qua dòng tít bài báo mới nhất thông tin về nội tình bóng đá nước này, với vụ bê bối nhập tịch sắp có phán quyết cuối cùng vào ngày 26.2 tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế).

Có tin đội tuyển Malaysia đã buông xuôi trước trận tái đấu đội tuyển Việt Nam, vì biết trước số phận bị AFC xử thua sắp xảy ra Ảnh: Ngọc Linh

"Sự im lặng này diễn ra sau lệnh trừng phạt do FIFA áp đặt lên FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ liên quan là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces", theo New Straits Times.

New Straits Times cũng tiết lộ: "Cho đến nay, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski và ban quản lý đội tuyển đã giữ kín mọi thông tin với người hâm mộ và giới truyền thông về kế hoạch cho trận đấu quan trọng với Việt Nam. Các tài khoản mạng xã hội đều im lặng và không có thông tin cập nhật về lịch tập trung hay tập luyện, làm dấy lên suy đoán về một đợt tập huấn quốc tế chưa được xác nhận".

"Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại có những động thái chuẩn bị tích cực hơn nhiều. HLV Kim Sang-sik được cho là sẽ triệu tập 8 cầu thủ nhập tịch, bao gồm các tân binh hậu vệ Gustavo Sant'Ana (Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) và thủ môn Lê Giang Patrik, cùng với các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như chân sút Nguyễn Xuân Son và thủ môn Đặng Văn Lâm", New Straits Times cho biết.

New Straits Times cũng dẫn các thông tin từ báo chí Việt Nam cho biết thêm, đây là những bổ sung nổi bật của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận đại chiến với đội tuyển Malaysia với quyết tâm giành trận thắng với cách biệt tỷ số từ 5-0. Qua đó, "phục hận" trận thua tỷ số 0-4 ở lượt đi và giành vé dự Asian Cup 2027, mà không cần chờ tới quyết định xử thua đối thủ từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Xuân Son từng tuyên bố sẽ “rửa hận” và “phục thù” trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia với tỷ số 0-4 ngày 10.6.2025 Ảnh: Ngọc Linh

"Đội tuyển Việt Nam sẽ bổ sung những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại chất lượng. Tất cả họ hiện đều đủ điều kiện thi đấu do đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên 5 năm theo quy định FIFA.

Những cầu thủ này trải đều ở các tuyến, tăng cường sức mạnh đáng kể cho "Những chiến binh sao vàng" (biệt danh đội tuyển Việt Nam), và có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện ở trận tái đấu Malaysia, đội chắc chắn sẽ rất khó lòng được sử dụng lại 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA cấm cửa", New Straits Times nhấn mạnh.

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội, nhưng chỉ có đội Việt Nam sớm chuẩn bị, trong khi đội tuyển Malaysia có lẽ đã biết trước số phận của họ, nên cho đến nay mọi thứ đều im lặng một cách thật đáng sợ, theo New Straits Times.

"Tùy thuộc vào phán quyết sắp tới từ CAS và AFC, trận đấu vào ngày 31.3 có thể là bước ngoặt quyết định để xem ai sẽ giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 hoặc cũng chỉ là trận thủ tục, do nếu FAM và 7 cầu thủ thua kiện, đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận.

Qua đó, họ sẽ mất 6 điểm, trong đó có 3 điểm thuộc về đội tuyển Việt Nam. Khi đó, đội tuyển Việt Nam chính thức lấy vé dự Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu ngày 31.3. Họ đang có sự chuẩn bị và tăng cường cầu thủ nhập tịch là vì vậy, đội tuyển Việt Nam đã nhìn thấy hy vọng ở Asian Cup 2027", New Straits Times cho biết thêm.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm sau chuỗi 5 trận bất bại, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 12 điểm. Tuy nhiên, những chiến thắng trước đó của đội Malaysia trước Việt Nam và Nepal có thể bị hủy bỏ, vì họ đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong cả hai trận đấu đó.