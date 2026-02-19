Messi mang tin vui cho đội tuyển Argentina và Inter Miami, nóng cuộc đối đầu Son Heung-min

Messi không thể lỡ cuộc hẹn đối đầu Son Heung-min

Giới CĐV Mỹ thấp thỏm mấy ngày nay, nhưng từ ngày 19.2 họ đã có thể yên tâm khi trông thấy Messi đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội ở Inter Miami chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải MLS 2026, gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2.

Messi rực sáng, đã ghi đến 6 bàn và có 4 kiến tạo ở 4 trận vòng play-off MLS Cup giúp Inter Miami đăng quang ngôi vô địch Ảnh: Reuters

Los Angeles FC đã chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Messi và Inter Miami từ nhiều tháng nay, khi họ quyết định chuyển địa điểm thi đấu từ sân BMO quen thuộc (chỉ có 22.000 chỗ ngồi) sang sân đấu lớn hơn Memorial Coliseum có sức chứa lên đến 77.500 chỗ ngồi.

Trận đấu này còn là cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa Messi và Son Heung-min, ngôi sao người Hàn Quốc của Los Angeles FC, tại nước Mỹ. Vì vậy, sức nóng của trận đấu đã lên đến đỉnh điểm khi vé trận đấu cũng đã bán hết từ lâu. Bên cạnh đó là số lượng đăng ký xem truyền hình trên ‎Apple TV cũng tăng đáng kể.

Tuy nhiên, đã có sự lo ngại sau khi Messi dính chấn thương căng cơ gân kheo chân trái, từng gây nhiều suy đoán danh thủ này sẽ lỡ cuộc hẹn gặp Son Heung-min. Thế nhưng, với những gì vừa diễn ra khi Messi đã trở lại tập luyện đầy đủ và hoàn toàn sung sức. Cho thấy, danh thủ này không muốn bỏ qua cuộc gặp đỉnh cao giữa anh và ngôi sao người Hàn Quốc, người cũng đang tạo cơn sốt rất lớn với bóng đá Mỹ kể từ khi gia nhập Los Angeles FC hồi tháng 8.2025.

Son Heung-min và Los Angeles FC cũng vừa có trận chạy đà hoàn hảo trước cuộc gặp Messi và Inter Miami, khi đánh bại đối thủ Real Espana của Honduras với tỷ số tới 6-1 ở trận lượt đi vòng 1 giải CONCACAF Champions Cup. Trận này, Son Heung-min ghi 1 bàn và góp tới 3 kiến tạo cho người chơi cặp ăn ý của mình là Denis Bouanga lập công.

Son Heung-min càng thi đấu càng hay Ảnh: Reuters

Tại CONCACAF Champions Cup, Messi và Inter Miami với chức vô địch MLS Cup mùa trước, đã có mặt ở vòng 16 đội. Họ sẽ chờ gặp Nashville SC (Mỹ) hoặc Atletico Ottawa (Canada).

Bên cạnh sự trở lại của Messi, Inter Miami cũng nhận tin vui lớn khi chân sút hàng đầu và đắt giá của họ là German Berterame đã kịp nhận được thị thực làm việc ở Mỹ, chính thức bước vào tập luyện cùng các đồng đội mới và sẵn sàng cho trận đấu với Los Angeles FC.

Theo báo Tây Ban Nha, Marca: "Tin tức Messi trở lại và sẽ có trận mở màn mùa giải MLS vào cuối tuần này, cũng đã mang tin vui lớn cho đội tuyển Argentina. Qua đó, gần như xác định danh thủ này đang có những bước chuẩn bị cho cam kết của mình.