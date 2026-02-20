Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết
Video Thể thao

Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/02/2026 11:02 GMT+7

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn nhạy cảm khi đội tuyển im tiếng hoàn toàn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, trong lúc nội bộ FAM bước vào quá trình tái thiết sau lùm xùm án phạt từ FIFA.

Thời điểm đội tuyển Malaysia bị đặt trong vòng xoáy dư luận, Datuk K. Rajagobal - cựu HLV đội tuyển Malaysia - lên tiếng kêu gọi bóng đá nước này thay đổi tư duy và bắt đầu quá trình tái thiết bài bản.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo bóng đá không nhất thiết phải là cựu cầu thủ nổi tiếng, mà quan trọng hơn là trí tuệ, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh tinh thần. Rajagobal dẫn chứng các HLV nổi tiếng như Arrigo Sacchi, Jose Mourinho và Arsene Wenger - những người không có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng nhưng thành công vang dội khi làm công tác huấn luyện và quản lý bóng đá.

Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết

Ông nói: “Không có ích gì khi nghĩ về quá khứ. Hướng đi tiếp theo là gì? Chúng ta phải nhìn về phía trước và làm điều tốt nhất cho bóng đá của mình”. Ông Rajagobal cũng nhắc đến cuộc từ chức hàng loạt tại FAM ngày 28.1, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đối mặt khủng hoảng liên quan FIFA. Theo ông, quá trình tái thiết cần sự kiên nhẫn và quyết tâm, bởi đây không phải một “pha phản công nhanh” mà là chiến dịch dài hạn.

“Chúng ta phải kiên nhẫn. Phải tin vào chính mình. Tin vào những gì mình có và những điều cần phải làm. Khi đó mọi thứ sẽ ổn”.

Ông cho rằng bóng đá Malaysia cần những người lãnh đạo có kiến thức, tư duy chiến lược và đủ sức chịu áp lực. Tuy vậy, Rajagobal không nêu cụ thể cá nhân nào có thể phù hợp để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tiếp theo tại FAM.

Xem thêm bình luận