Nguồn tin của ESPN cho biết cầu thủ 20 tuổi người Argentina khẳng định anh không dùng từ "mono" (nghĩa là khỉ trong tiếng Tây Ban Nha), mà đã thốt ra một từ lăng mạ mang tính kỳ thị đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) nói trên truyền hình Tây Ban Nha rằng Prestianni đã đưa ra lời giải thích này khi bị đối chất sau trận.

Trước đó, Vinícius tố cáo anh bị gọi là "khỉ" trong hiệp 2, sau khi ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid thắng 1-0 trên sân Estadio da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha). Trọng tài đã kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc và tạm dừng trận khoảng 10 phút.

Vụ Vinicius Junior tố bị phân biệt chủng tộc: Tiền vệ Benfica khai chỉ ‘kỳ thị đồng tính’

UEFA đang điều tra vụ việc. Theo Điều 14 bộ quy định kỷ luật của UEFA, hành vi xúc phạm nhân phẩm vì màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục có thể bị treo giò tối thiểu 10 trận hoặc chịu hình thức kỷ luật khác.

Nếu bị xác định có hành vi phân biệt chủng tộc, Prestianni có thể đối mặt án treo giò 10 trận. Trong khi đó, FIFA gần đây đã nâng mức phạt tối đa với hành vi phân biệt chủng tộc lên 5 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 167 tỉ đồng).

Kylian Mbappé cho biết anh nghe thấy Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinícius 5 lần. "Tôi đã nghe thấy. Có cầu thủ Benfica cũng nghe thấy", Mbappé nói.

Gianluca Prestianni (áo đỏ) có thể bị phạt nặng ẢNH: REUTERS

Real Madrid thông báo đã gửi tới UEFA toàn bộ bằng chứng liên quan đến những hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra trong trận đấu.

HLV Álvaro Arbeloa kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc nếu sai phạm được xác nhận, đồng thời cho rằng vụ việc có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã gửi yêu cầu chính thức tới UEFA và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đề nghị điều tra kỹ lưỡng và xử phạt nghiêm nếu có vi phạm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông "bị sốc và buồn bã trước vụ việc phân biệt chủng tộc bị cáo buộc".

Prestianni phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinícius, trong khi Benfica lên án điều họ gọi là "chiến dịch bôi nhọ" nhắm vào cầu thủ người Argentina.