Nóng: Malaysia sắp có 2 ‘ngoại binh’ cực mới tái đấu Việt Nam, bỏ rơi 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Đội tuyển Malaysia thay đổi chính sách nhập tịch

Sự cố nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ có gốc gác bị FIFA phanh phui sự thật và đang kháng cáo lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế), nhiều khả năng sẽ bị bác kháng cáo và thua kiện. Do đó, họ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia nữa. Trong thời gian này, bóng đá Malaysia quay lại chính sách nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại đang thi đấu và sinh sống tại đây trên 5 năm để tăng cường sức mạnh.

Đội tuyển Malaysia nay dựa vào các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại sinh sống tại đây trên 5 năm Ảnh: Ngọc Linh

Cầu thủ gần nhất được nhập tịch theo diện này là tiền đạo Jordan Mintah (gốc Ghana). Tuy nhiên, dù đã được triệu tập lên đội tuyển Malaysia, chân sút này chưa có cơ hội nào ra sân vì nhiều lý do, bao gồm chấn thương, bệnh. Nhưng thực tế là do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) e ngại sẽ bị FIFA tiếp tục trừng phạt nặng hơn, trong thời điểm vừa bị bác bỏ mọi kháng cáo xung quanh vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gây phản ứng từ dư luận.

Dù vậy, trước khả năng đội tuyển Malaysia suy yếu rõ rệt sau sự cố nhập tịch "lậu", bóng đá nước này vẫn âm thầm thuyết phục các cầu thủ gốc ngoại khác đủ điều kiện để nhập tịch tăng cường lại sức mạnh. Trong đó, 2 cầu thủ gồm tiền đạo Bergson da Silva (gốc Brazil, của CLB Johor Darul Ta'zim) và hậu vệ Giancarlo Gallifuocois (gốc Úc, của Kuala Lumpur City) đã đồng ý nhập tịch Malaysia.

Bergson và Giancarlo đều đã thi đấu tại Malaysia từ năm 2021, đến nay đã đủ điều kiện trên 5 năm theo quy định FIFA. Cả 2 được cho là sắp có hộ chiếu Malaysia và có thể sẵn sàng cho trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Malaysia gặp Việt Nam vào ngày 31.3 tới đây.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport gần đây, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia xác nhận, thủ tục giấy tờ cho cả hai cầu thủ này đang được tiến hành và hy vọng sẽ kịp hoàn thành trước thời hạn đăng ký với FIFA, bắt đầu từ ngày 23.3. Nhưng ngôi sao Arif Aiman Hanapi cũng của CLB Johor Darul Ta'zim, chắc chắn không thể góp mặt ở đội tuyển Malaysia vì vừa phẫu thuật chấn thương chưa thể bình phục thi đấu.

Đội tuyển Malaysia vẫn tìm cách nhập tịch để tăng cường sức mạnh Ảnh: Ngọc Linh

HLV Cklamovski đánh giá rất cao chân sút Bergson. Ông cho rằng: "Đây là một tiền đạo rất nguy hiểm cho mọi hàng thủ. Tôi tin Bergson sẽ sẵn sàng trước khi đợt tập trung bắt đầu. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy rất khao khát. Cậu ấy muốn được gọi vào đội tuyển Malaysia và làm điều gì đó đặc biệt.

Trong 5 năm qua, Bergson đã chứng tỏ được sức mạnh của mình ở bóng đá khu vực Đông Nam Á. Anh ấy ghi bàn ở mọi nơi anh ấy đến. Tôi coi anh ấy như một vũ khí nguy hiểm mà chúng ta có thể tận dụng một cách hiệu quả nhất".

Bergson, người Brazil, hiện đã 35 tuổi, đang là chân sút hàng đầu của CLB Johor Darul Ta'zim, với 176 bàn thắng kể từ năm 2021.

Ngoài ngôi sao này, HLV Cklamovski cũng cho biết sẽ còn bổ sung thêm nhiều cầu thủ gốc ngoại nữa ở tương lai cho đội tuyển Malaysia.

Trước mắt, sẽ có thêm hậu vệ Gallifuoco, trong khi một cầu thủ gốc ngoại nhập tịch khác là Manuel Hidalgo phải chờ đến tháng 4 mới đủ điều kiện. Tương tự là tiền vệ Nacho Mendez cũng đang quá trình nhập tịch. 2 cầu thủ này cũng đều thuộc CLB Johor Darul Ta'zim.

Với số lượng các cầu thủ gốc ngoại nhập tịch sắp có ngày càng tăng, đội tuyển Malaysia có lẽ đã quyết định "bỏ rơi" 7 cầu thủ nhập tịch có gốc gác, nhưng bị phát hiện làm giả giấy tờ và nhiều khả năng sẽ bị tiếp tục trừng phạt trước ngày ra phán quyết 26.2 tới đây.

Theo New Straits Times, nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" kháng cáo bất thành, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tước bỏ các chiến thắng trước đó của đội tuyển Malaysia trước Nepal và Việt Nam, trao chiến thắng 3-0 cho đối thủ. Qua đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia chỉ có thể hy vọng không bị cấm vận, để có thể trông chờ vào số cầu thủ nhập tịch mới để chinh phục các giải đấu khác.