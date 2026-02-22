Báo khu vực phản đối AFC và đội tuyển Malaysia nếu vẫn dùng 7 cầu thủ nhập tịch lậu đấu Việt Nam

Tổng thư ký AFC phải "nói lại cho rõ"

Ngày 22.2, tờ Bola Sport của Indonesia thông tin: "Cầu thủ nhập tịch Imanol Machuca (trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu") đã lên tiếng để chấm dứt tranh cãi xung quanh đội tuyển Malaysia. Imanol Machuca cho biết, anh có thể trở lại thi đấu cho CLB của mình là Velez Sarsfield (Argentina), nhưng anh bị cấm thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Điều tương tự cũng áp dụng cho 6 cầu thủ nhập tịch giả khác, trong nhóm 7 người có liên quan".

Báo chí Đông Nam Á không ủng hộ cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau khi có thông tin nói trên, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John vội vàng làm rõ vấn đề: "Theo lệnh của FIFA, cho đến nay, các cầu thủ nói trên chỉ có thể thi đấu cho CLB của mình. Đã có quyết định riêng rằng 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng hồ sơ giả không được phép thi đấu cho đội tuyển Malaysia".

Phát biểu vừa nêu của vị TTK AFC trái ngược hoàn toàn với bình luận trước đó của ông này. Đầu năm nay, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra quyết định tạm thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, TTK AFC Seri Windsor John ngay lập tức tuyên bố cơ hội thắng kiện FIFA của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch tại CAS là 50/50.

Phát biểu của ông Seri Windsor John bị chính truyền thông Malaysia phản ứng, tờ Harian Metro của Malaysia phản bác: "Với vị trí của mình, AFC nên chịu trách nhiệm truy tìm những kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc".

Trong khi đó, tờ Bola Sport của Indonesia lên tiếng: "Phát biểu của TTK AFC Seri Windsor John trước đây về cơ hội thắng kiện của FAM là 50/50 là sai sót lớn. Sau đó, vị TTK AFC phải đưa ra lời giải thích, vì chính những phát biểu như thế của ông này khiến sự việc càng thêm rối ren, khiến cho vấn đề càng trở nên phức tạp". Báo chí khu vực rất lo ngại việc lãnh đạo AFC đang có vẻ muốn cho đội tuyển Malaysia vẫn có cầu thủ nhập tịch lậu thi đấu ở trận gặp Malaysia vào ngày 31.3.

Truyền thông Đông Nam Á muốn sự thật được phơi bày

Lời giải thích của ông Seri Windsor John cách đây vài ngày, đó là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ kiến nghị với CAS giảm án "treo giò" 1 năm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, chứ FAM không chối bỏ hết các cáo buộc về tất cả những vi phạm của họ.

Khó có chuyện đội tuyển Malaysia thoát hết các án phạt của FIFA Ảnh: Ngọc Linh

Giờ đây, TTK AFC Seri Windsor John phải đính chính thêm lần nữa, rằng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dù được tạm hoãn thi hành án, nhưng lệnh tạm hoãn thi hành án này chỉ mới áp dụng ở cấp độ CLB, không áp dụng cho cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sự việc một lần nữa cho thấy truyền thông ở Đông Nam Á không hề ủng hộ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia thoát án phạt của FIFA và CAS. Truyền thông Đông Nam Á và giới bóng Đông Nam Á cần được thấy sự thật, cần công lý được thực thi, rằng bên vi phạm phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm của mình.

Một tờ báo khác của Malaysia là New Straits Times bình luận: "Bóng đá Malaysia nên kiểm điểm lại mình, không nên sa đà vào việc đổ lỗi hoặc cố công tìm người tố giác vụ việc, cho dù người tố giác đến từ VFF hay Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đi chăng nữa. Những sai lầm, nếu có, cần được xem xét để làm tốt hơn trong tương lai. Việc đổ lỗi cho các nền bóng đá lân cận có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế, có thể làm gia tăng những căng thẳng không cần thiết".

Những người theo dõi sát bóng đá Đông Nam Á nhiều năm qua, trong đó có truyền thông khu vực hiểu rằng, nếu bóng đá Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" và thoát hết các án phạt, bóng đá Đông Nam Á từ nay về sau sẽ dễ phát sinh những hệ lụy rất nguy hiểm. Khi đó, các nền bóng đá trong khu vực có thể bỏ qua hết các luật lệ, bỏ qua hết các quy định của FIFA, nhập tịch tràn lan cho các cầu thủ không có gốc gác bản địa.