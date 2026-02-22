Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?

Linh Nhi
Linh Nhi
22/02/2026 12:43 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn năm Bính Ngọ bằng trận giao hữu làm nóng với 'quân xanh' Bangladesh, trước khi quyết đấu với Malaysia khép lại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam mở màn năm Bính Ngọ bằng trận giao hữu với Bangladesh

ảnh: Ted Trần

Năm quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Năm Bính Ngọ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 3 sẽ xác định tấm vé dự giải Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, đến giữa năm thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào ASEAN Cup (tên cũ AFF Cup) 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch năm 2024.

Đội tuyển Việt Nam do đó sẽ chuẩn bị hết sức nghiêm túc ngay những ngày đầu xuân này, với tâm điểm là trận quyết đấu với Malaysia vào ngày 31.3, trận đấu cuối cùng khép lại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nơi ngôi đầu bảng sẽ đồng nghĩa tấm vé dự vòng chung kết.

Trước đó, cũng trong kỳ FIFA Days tháng 3, VFF đã chủ động thiết kế một trận giao hữu quốc tế, với đối thủ Bangladesh vào ngày 26.3, xem đây là cữ dượt quan trọng để làm nóng trước khi bước vào trận đấu mang nặng ý nghĩa điểm số và danh dự với Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?- Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới

ảnh: Minh Tú

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trận đấu giữa Xuân Son và các đồng đội sẽ không diễn ra trên sân Thiên Trường vốn là địa điểm tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Thay vào đó, chúng ta sẽ gặp Bangladesh ở thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón đối thủ Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ ngày 26.3, đúng 11 ngày sau khi Thể Công Viettel tiếp đón CLB Hải Phòng tại đây ở vòng 16 V-League 2025 - 2026.

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

Việc trận đấu tổ chức ở trung tâm TP.Hà Nội, trên sân bóng có sức chứa vừa phải và có chi phí tổ chức thấp được xem là phương án phù hợp với sức hút của "quân xanh" Bangladesh, trong cảnh tâm điểm của người hâm mộ sẽ là trận đấu với Malaysia vài ngày sau.

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?- Ảnh 3.

Thanh Nhàn dứt điểm trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, gặp Nepal trên sân Thống Nhất ngày 14.10

ảnh: Độc Lập

Được biết sức chứa của sân Hàng Đẫy thường được khống chế ở mức 13.000 - 15.000 chỗ ngồi. Con số này là vừa vặn để người hâm mộ đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong ngày có thể ra mắt hàng loạt cái tên đáng chú ý.

Đó nhiều khả năng sẽ là ngày CĐV đón chào hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm điều trị chấn thương, chào đón các tân binh Lê Giang Patrik, Hoàng Hên, Phi Long ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Đây sẽ là trận giao hữu quan trọng, nơi HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng để thử nghiệm những nhân tố mới, kết hợp với bộ khung cũ như Xuân Son, Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung, Quang Vinh... và những tài năng trẻ U.23 Việt Nam như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lê Viktor....

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik sắp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Xuất hiện những ‘kép phụ’

HLV Kim Sang-sik sắp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Xuất hiện những ‘kép phụ’

Những cầu thủ trẻ này có thể không chiếm suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, nhưng họ vẫn sẽ đóng vai trò không kém phần quan trọng, giúp cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tăng sự đa dạng.

V-League sớm trở lại sôi động với 2 trận cực hay, U.23 Việt Nam ganh đua tỏa sáng

Indonesia tham vọng lần đầu tiên vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam ‘không đồng ý’

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Kim Văn Hậu Xuân Son U.23 Việt Nam Malaysia Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận