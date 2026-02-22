Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam mở màn năm Bính Ngọ bằng trận giao hữu với Bangladesh ảnh: Ted Trần

Năm quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Năm Bính Ngọ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 3 sẽ xác định tấm vé dự giải Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, đến giữa năm thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào ASEAN Cup (tên cũ AFF Cup) 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch năm 2024.

Đội tuyển Việt Nam do đó sẽ chuẩn bị hết sức nghiêm túc ngay những ngày đầu xuân này, với tâm điểm là trận quyết đấu với Malaysia vào ngày 31.3, trận đấu cuối cùng khép lại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nơi ngôi đầu bảng sẽ đồng nghĩa tấm vé dự vòng chung kết.

Trước đó, cũng trong kỳ FIFA Days tháng 3, VFF đã chủ động thiết kế một trận giao hữu quốc tế, với đối thủ Bangladesh vào ngày 26.3, xem đây là cữ dượt quan trọng để làm nóng trước khi bước vào trận đấu mang nặng ý nghĩa điểm số và danh dự với Malaysia.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới ảnh: Minh Tú

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trận đấu giữa Xuân Son và các đồng đội sẽ không diễn ra trên sân Thiên Trường vốn là địa điểm tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Thay vào đó, chúng ta sẽ gặp Bangladesh ở thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón đối thủ Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ ngày 26.3, đúng 11 ngày sau khi Thể Công Viettel tiếp đón CLB Hải Phòng tại đây ở vòng 16 V-League 2025 - 2026.

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

Việc trận đấu tổ chức ở trung tâm TP.Hà Nội, trên sân bóng có sức chứa vừa phải và có chi phí tổ chức thấp được xem là phương án phù hợp với sức hút của "quân xanh" Bangladesh, trong cảnh tâm điểm của người hâm mộ sẽ là trận đấu với Malaysia vài ngày sau.

Thanh Nhàn dứt điểm trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, gặp Nepal trên sân Thống Nhất ngày 14.10 ảnh: Độc Lập

Được biết sức chứa của sân Hàng Đẫy thường được khống chế ở mức 13.000 - 15.000 chỗ ngồi. Con số này là vừa vặn để người hâm mộ đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong ngày có thể ra mắt hàng loạt cái tên đáng chú ý.

Đó nhiều khả năng sẽ là ngày CĐV đón chào hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm điều trị chấn thương, chào đón các tân binh Lê Giang Patrik, Hoàng Hên, Phi Long ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Đây sẽ là trận giao hữu quan trọng, nơi HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng để thử nghiệm những nhân tố mới, kết hợp với bộ khung cũ như Xuân Son, Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung, Quang Vinh... và những tài năng trẻ U.23 Việt Nam như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lê Viktor....