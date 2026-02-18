V-League sớm trở lại sôi động với 2 trận cực hay, U.23 Việt Nam ganh đua tỏa sáng

Dàn sao U.23 Việt Nam Văn Khang sẽ cùng Đình Bắc, Lý Đức đá mở màn năm Bính Ngọ cho V-League 2025 - 2026 ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam tranh tài đầu xuân

Vào ngày 24.2 tới (mùng 8 Tết Bính Ngọ), V-League 2025 - 2026 sẽ trở lại với 2 trận đấu bù vòng 10 với 2 cặp đấu CLB Thanh Hóa - CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel - CLB Nam Định có sự tham gia của nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam.

Đây là những trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi CLB Thanh Hóa (12 điểm, hạng 11) đang quyết tử trong cuộc đua trụ hạng, nhà đương kim vô địch Nam Định (12 điểm, hạng 10) đang phải vật lộn tìm lại vị trí của mình.

V-League 2025-2026 sẽ ‘nóng rực’ sau tết: CLB CAHN và Ninh Bình đua ngôi đầu

Trong khi đó, 2 đội bóng còn lại là CAHN (29 điểm, hạng 1) và Thể Công Viettel (22 điểm, hạng 3) đang là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, so kè cùng với Ninh Bình FC (27 điểm, hạng 2) và CLB Hà Nội (21 điểm, hạng 4).

CLB Thanh Hóa của Ngọc Mỹ đã giành 4 điểm trước CLB Nam Định và CA TP.HCM ảnh: Ngọc Linh

Trong trận đấu trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 24.2, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ tiếp đón CLB CAHN, chứng kiến tuyển thủ U.23 Việt Nam Ngọc Mỹ sẽ cùng đội bóng quê hương chống lại sức mạnh của dàn sao đến từ thủ đô có Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức.

Về mặt lý thuyết thì CLB CAHN được đánh giá cao hơn. Nhưng đừng quên CLB Thanh Hóa đã bất bại trong 3 trận gần nhất, chia điểm với CLB Nam Định (hòa 2-2), HAGL (1-1) và thắng CLB CA TP.HCM 2-1 ngay tại sân Thống Nhất.

Sau khi đội bóng đã được nhận 2 tháng lương bị chậm trước thềm Tết Âm lịch, sẽ không bất ngờ nếu CLB Thanh Hóa với khí thế mạnh mẽ sẽ tạo ra thế trận rất khó chịu khi tiếp đón CLB CAHN trên sân nhà.

Đình Bắc và CLB CAHN (đỏ) vẫn đá xuyên Tết Bính Ngọ ảnh: Minh Tú

Ở chiều ngược lại, Đình Bắc và các đồng đội có lợi thế vẫn giữ mạch thi đấu xuyên tết, nhưng họ cũng gặp bất lợi khi phải phân sức cho di chuyển, thi đấu ở mặt trận châu lục.

Trong trận đấu lúc 19 giờ 15 ngày 24.2, Thể Công Viettel của Khuất Văn Khang và Công Phương sẽ có trận thư hùng đỉnh cao với CLB Nam Định dẫn đầu là chân sút Xuân Son.

Sự va chạm từ tinh thần quyết liệt liệt của những đội trong khu vực nguy hiểm với tham vọng của những kẻ chinh phục hứa hẹn sẽ tạo ra những trận so tài đỉnh cao, giữa 4 đội bóng sở hữu rất nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam.