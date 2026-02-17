Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động

Quỳnh Phương
17/02/2026 19:54 GMT+7

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đăng ảnh đón tết cùng gia đình tại Hà Nội. Anh vẫn phải chống nạng sau chấn thương nặng ở VCK U.23 châu Á 2026.

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đăng tải hình ảnh đón năm mới bên gia đình tại Hà Nội trên trang Facebook cá nhân. Dù nở nụ cười rạng rỡ, anh vẫn phải sử dụng nạng sau chấn thương gặp phải tại VCK U.23 châu Á 2026.

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động- Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình do Hiểu Minh đăng tải

ẢNH: FBNV

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Bên cạnh những lời chúc từ các đồng đội ở U.23 Việt Nam như Đình Bắc, Minh Phúc, Nhật Minh, đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời động viên, mong trung vệ của CLB PVF-CAND sớm bình phục để trở lại sân cỏ.

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động- Ảnh 2.

Các đồng đội chúc mừng năm mới và động viên Hiểu Minh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, Hiểu Minh đang dành thời gian nghỉ tết bên gia đình, đồng thời tập trung cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Phải qua năm sau, Hiểu Minh mới có thể trở lại sân cỏ

Trước đó, sáng 28.1, Nguyễn Hiểu Minh được phẫu thuật tại Bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Chia sẻ với PV Thanh Niên, bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết ca mổ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi do chấn thương phức tạp, gồm đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm, nhưng đã kết thúc thành công. Dự kiến, anh cần khoảng 10 tháng để có thể trở lại thi đấu.

Theo chế độ dành cho cầu thủ thuộc các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị nội trú cho Hiểu Minh.

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động- Ảnh 3.

Hiểu Minh sau ca phẫu thuật vào hồi cuối tháng 1.2026

ẢNH: VFF

Trước khi gặp chấn thương, Hiểu Minh là chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ của U.23 Việt Nam ở cả giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 lẫn VCK U.23 châu Á 2026. Anh được đánh giá là thi đấu lăn xả, kỷ luật và luôn giữ được sự tập trung cao độ trong các tình huống phòng ngự.

Sở hữu thể hình tốt cùng khả năng đọc tình huống ổn định, trung vệ của CLB PVF-CAND thường xuyên được ban huấn luyện tin tưởng xếp đá chính ở những trận đấu quan trọng. Không chỉ mạnh trong tranh chấp tay đôi, Hiểu Minh còn cho thấy sự tiến bộ ở khả năng bọc lót và chỉ huy hàng thủ.

Hiểu Minh cho biết sự động viên từ gia đình, bạn bè và đồng đội đã giúp anh ổn định tinh thần, quyết tâm điều trị tốt để sớm quay trở lại, tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển trong thời gian tới.

