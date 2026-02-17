Quang Hải lên tiếng khi CLB CAHN bị AFC xử thua Tampines, lượt về cực nóng

CLB CAHN quyết tâm vượt qua khó khăn

Chia sẻ trong phần họp báo trước trận lượt về, Quang Hải nhấn mạnh: “Toàn thể các cầu thủ CLB CAHN sẽ vào sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ thể hiện bản lĩnh, tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam".

Lời khẳng định được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt, khi CLB CAHN vừa bị AFC xử thua 0-3 ở trận lượt đi, thay cho chiến thắng 4-0 trước đó.

Theo phán quyết của AFC công bố ngày 17.2, CLB CAHN bị xử thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Alves. Án phạt này khiến đại diện Việt Nam rơi vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về, đồng thời gây ra nhiều chú ý trong dư luận khu vực.

Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những tiếc nuối hay áp lực, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB CAHN nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận đấu sắp tới. Phát biểu của Quang Hải được xem như thông điệp mạnh mẽ gửi tới người hâm mộ: CLB CAHN không tìm lý do biện minh, mà chọn cách đối diện trực diện với thử thách.

Quang Hải cùng CLB CAHN sẽ có nhiệm vụ khó khăn trên đất Singapore ẢNH: CLB CAHN

Trận lượt về diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore). Để giành quyền đi tiếp, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của CLB CAHN khi họ có trận đấu áp đảo về mọi mặt so với Tampines Rovers ở trận lượt đi, diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Trước đó, khi có tin AFC sẽ xử phạt CLB CAHN, HLV Alexandre Polking cũng khẳng định với Báo Thanh Niên: “CLB CAHN sẽ nỗ lực đến cùng và buộc phải đánh bại đối thủ một lần nữa”.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, cả Mauk và Alves đều đã hết án treo giò và đủ điều kiện thi đấu, giúp CLB CAHN có được lực lượng mạnh nhất.