Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Quang Hải lên tiếng khi CLB CAHN bị AFC xử thua Tampines, lượt về cực nóng

Văn Trình
Văn Trình
17/02/2026 16:39 GMT+7

Ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ban hành án phạt liên quan đến trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã lên tiếng, thể hiện rõ tinh thần không chùn bước của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trước trận lượt về mang tính sống còn với Tampines Rovers.

CLB CAHN quyết tâm vượt qua khó khăn

Chia sẻ trong phần họp báo trước trận lượt về, Quang Hải nhấn mạnh: “Toàn thể các cầu thủ CLB CAHN sẽ vào sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ thể hiện bản lĩnh, tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam".

Lời khẳng định được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt, khi CLB CAHN vừa bị AFC xử thua 0-3 ở trận lượt đi, thay cho chiến thắng 4-0 trước đó.

Theo phán quyết của AFC công bố ngày 17.2, CLB CAHN bị xử thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Alves. Án phạt này khiến đại diện Việt Nam rơi vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về, đồng thời gây ra nhiều chú ý trong dư luận khu vực.

Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những tiếc nuối hay áp lực, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB CAHN nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận đấu sắp tới. Phát biểu của Quang Hải được xem như thông điệp mạnh mẽ gửi tới người hâm mộ: CLB CAHN không tìm lý do biện minh, mà chọn cách đối diện trực diện với thử thách.

Quang Hải lên tiếng khi CLB CAHN bị AFC xử thua Tampines, lượt về cực nóng- Ảnh 1.

Quang Hải cùng CLB CAHN sẽ có nhiệm vụ khó khăn trên đất Singapore

ẢNH: CLB CAHN

Trận lượt về diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore). Để giành quyền đi tiếp, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của CLB CAHN khi họ có trận đấu áp đảo về mọi mặt so với Tampines Rovers ở trận lượt đi, diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Trước đó, khi có tin AFC sẽ xử phạt CLB CAHN, HLV Alexandre Polking cũng khẳng định với Báo Thanh Niên: “CLB CAHN sẽ nỗ lực đến cùng và buộc phải đánh bại đối thủ một lần nữa”.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, cả Mauk và Alves đều đã hết án treo giò và đủ điều kiện thi đấu, giúp CLB CAHN có được lực lượng mạnh nhất.

CLB CAHN bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi gặp Tampines Rovers, đồng thời bị phạt 2.000 USD do dùng 2 cầu thủ trái luật. Ngoài ra, khoản tiền thưởng 80.000 USD của CLB CAHN cũng bị cắt xuống còn 40.000 USD. Như vậy, tổng thiệt hại của đại diện V-League là 42.000 USD, tức hơn 1 tỉ đồng.

Tin liên quan

Thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê đón tết: Nhóc tì lai gây sốt, cực đáng yêu

Thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê đón tết: Nhóc tì lai gây sốt, cực đáng yêu

Tạm rời sân cỏ, thủ môn Bùi Tiến Dũng đưa gia đình về quê đón tết. Nhóc tì Danil lập tức 'chiếm sóng' nhờ vẻ lanh lợi, đáng yêu khi được trải nghiệm cuộc sống mộc mạc và thanh bình tại quê nội Thanh Hóa.

Bài học 'đắng' cho bóng đá Việt Nam: Muốn chuyên nghiệp, phải chỉn chu từ chi tiết tưởng là nhỏ nhất

Truyền thông khu vực bất ngờ vì AFC xử CLB CAHN thua 0-3 quá nhanh: Tampines thắng trên ‘bàn giấy’

Khám phá thêm chủ đề

Quang Hải CAHN Singapore POLKING AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận