Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông khu vực bất ngờ vì AFC xử CLB CAHN thua 0-3 quá nhanh: Tampines thắng trên ‘bàn giấy’

Văn Trình
Văn Trình
17/02/2026 14:47 GMT+7

Quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến Công an Hà Nội (CAHN) đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực Đông Nam Á, không chỉ bởi mức án nặng mà còn vì tốc độ xử lý 'quá nhanh' ở một giải đấu cấp châu lục.

Chỉ chưa đầy một tuần sau trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two (ACL2), nơi CLB CAHN thắng đậm Tampines Rovers 4-0 trên sân Hàng Đẫy (11.2), AFC đã ra phán quyết chính thức vào ngày 17.2: hủy kết quả, xử CLB CAHN thua 0-3, phạt 2.000 USD và cắt 50% phí tham dự giải (tương đương 40.000 USD - khoảng 1 tỉ đồng Việt Nam).

Báo The Straits Times (Singapore) nhấn mạnh yếu tố thời gian khi cho rằng AFC gần như không mất nhiều ngày để đưa ra án phạt. Theo báo này, CLB CAHN bị xác định đã sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện là tiền vệ người Úc, Stefan Mauk và cầu thủ chạy cánh người Brazil, Rogerio (China) – những người đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ vòng bảng và phải chịu án treo giò 1 trận theo Điều 59.1.1 của quy định ACL2.

Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ

The Straits Times chỉ ra: "Ngay từ ngày 15.2, khả năng trận đấu bị thay đổi kết quả đã được nhắc tới, và chỉ hai ngày sau, AFC lập tức công bố quyết định cuối cùng – điều khiến nhiều người theo dõi bóng đá khu vực không khỏi bất ngờ. Dù vậy, nó là điều cần thiết vì 2 đội sắp bước vào trận lượt về, diễn ra tại Singapore".

Truyền thông khu vực bất ngờ vì AFC xử CLB CAHN thua 0-3 quá nhanh: Tampines thắng trên ‘bàn giấy’- Ảnh 1.

China là một trong 2 cầu thủ của CLB CAHN bị AFC xác định vi phạm

ẢNH: CLB CAHN

Truyền thông Malaysia: AFC quyết định hợp lệ nhưng “ra đòn rất gọn”

Tại Malaysia, Astro Arena, Bikem Malaysia hay MakanBola đều đồng loạt nhìn nhận án phạt của AFC là “đúng luật”, song cũng thừa nhận tốc độ xử lý là rất nhanh và dứt khoát. Astro Arena ví von Tampines Rovers “được xử thắng dễ dàng” trước khi đá lượt về, trong khi MakanBola cho rằng đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các CLB về công tác quản lý thẻ phạt ở sân chơi châu lục.

Đáng chú ý, truyền thông Malaysia còn liên hệ vụ việc của CLB CAHN với những tiền lệ trước đó, như trường hợp CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) từng bị xử thua vì dùng cầu thủ không đủ điều kiện, hay câu chuyện của PDRM tại đấu trường quốc nội. Điểm chung là AFC luôn giữ quan điểm cứng rắn, nhưng hiếm khi ra quyết định với tốc độ nhanh như lần này.

Truyền thông khu vực bất ngờ vì AFC xử CLB CAHN thua 0-3 quá nhanh: Tampines thắng trên ‘bàn giấy’- Ảnh 2.

Truyền thông Đông Nam Á đánh giá CLB CAHN sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về

ẢNH: CLB CAHN

Tại Indonesia, Seasia Goal đánh giá: "Đây là diễn biến bất ngờ ở vòng knock-out. CLB CAHN đã thắng trên sân nhưng thua trên bàn giấy, khiến nhiệm vụ của HLV Mano Polking trở nên cực kỳ khó khăn trước trận lượt về trên sân Jalan Besar ngày 18.2".

Dù vậy, AFC cũng làm rõ rằng Stefan Mauk và Rogerio được xem là đã “chấp hành xong” án treo giò và đủ điều kiện ra sân ở trận lượt về – một chi tiết phần nào giúp CLB CAHN bớt thiệt thòi về mặt lực lượng, Seasia Goal nhận định.

"AFC quyết định nhanh, rõ đã biến câu chuyện của CLB CAHN thành một bài học đắt giá cho các đại diện Đông Nam Á: ở sân chơi châu lục, chỉ một sai sót hành chính nhỏ cũng có thể xóa sạch mọi nỗ lực trên sân cỏ", Astro Arena nhấn mạnh.

Trận lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á 2025-2026 giữa Tampines Rovers và CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2.

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN AFC Đông Nam Á truyền thông xử phạt
