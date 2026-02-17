FIFA làm thơ chúc tết cực đỉnh, đăng ảnh Trung Kiên cầm cành đào du xuân trong trang phục thủ môn

Hài hước hình ảnh Trung Kiên mặc đồ đá bóng, tay cầm cành đào

Fanpage FIFA World Cup gây chú ý khi đăng bài thơ chúc tết kèm hình ảnh (photoshop) thủ môn Trung Kiên cầm cành đào trước một cửa hàng bán đồ trang trí tết:

"Hoa đào nở khắp phương xa

Đường quê ríu rít, tiếng ca mọi nhà

Trung kiên vững bước muôn phần

Mở trang Bính Ngọ tinh thần Việt Nam!"

Hình ảnh do FIFA World Cup đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luận. Mỗi dịp đặc biệt, fanpage này của FIFA đều đăng tải các bài viết ủng hộ và chúc mừng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

FIFA muốn thắt chặt hợp tác với bóng đá Việt Nam

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã gửi thư chúc mừng năm mới tới VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đồng thời ghi nhận vai trò cũng như những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đạt được trong năm qua.

Trong thư, lãnh đạo FIFA nhắc đến thời khắc thiêng liêng khi người dân Việt Nam đón năm mới và viết: "Vào thứ ba, ngày 17.2.2026, hàng tỉ người trên thế giới sẽ hân hoan đón chào Tết Nguyên đán. Chúng tôi xin gửi đến ngài (Trần Quốc Tuấn) những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm Bính Ngọ. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho ngài và gia đình sức khỏe, tài lộc, thành công và nhiều hạnh phúc".

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF ẢNH: VFF

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trong năm 2026 - năm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA.

Theo VFF, ông Trần Quốc Tuấn hiện giữ vai trò Ủy viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trưởng ban Thi đấu AFC.

Năm 2025 được xem là một năm giàu dấu ấn của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala.

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật của bóng đá Việt Nam năm 2025 đến từ đội tuyển U.23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi vô địch Đông Nam Á vào mùa hè 2025, trước khi thi đấu ấn tượng tại giải U.23 châu Á 2026 để giành tấm HCĐ sau những màn so tài đáng chú ý với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan, U.23 Hàn Quốc.

Một dấu ấn khác là việc 7 đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam đồng loạt giành vé tham dự các VCK châu Á, cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu lực lượng ở nhiều cấp độ.

Bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước những mục tiêu quan trọng. Trọng tâm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2027, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu đội tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng bảng vào tháng 3. Song song đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới việc duy trì sự phát triển của các lứa trẻ, chuẩn bị lực lượng kế cận và tạo sự chuyển giao ổn định giữa các thế hệ cầu thủ.

2026 cũng là năm diễn ra World Cup quy mô nhất từ trước đến nay tại 3 quốc gia là Mỹ, Mexico và Canada, hứa hẹn một bữa tiệc bóng đá thực thụ cho người hâm mộ Việt Nam và toàn thế giới.