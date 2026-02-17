Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu CLB CAHN - Tampines mới nhất sau án phạt nặng, lộ diện kênh phát sóng: Phải thắng 4-0!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
17/02/2026 13:12 GMT+7

Trận lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á 2025-2026 giữa Tampines Rovers và CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2.

Đang thênh thang cơ hội vào tứ kết, CLB CAHN phải lách qua cửa hẹp

Trận đấu này sẽ được phát sóng trên kênh TV360. Người hâm mộ cả nước chờ đợi CLB CAHN giành một chiến thắng đậm ngay trên sân khách để lách qua khe cửa hẹp, tiến vào vòng tứ kết.

Lịch thi đấu CLB CAHN - Tampines mới nhất sau án phạt nặng, lộ diện kênh phát sóng: Phải thắng 4-0!- Ảnh 1.

Chi tiết án phạt của AFC dành cho CLB CAHN

ẢNH: AFC

Lịch thi đấu CLB CAHN - Tampines mới nhất sau án phạt nặng, lộ diện kênh phát sóng: Phải thắng 4-0!- Ảnh 2.

Stefan Mauk (số 6) đáng ra không được góp mặt ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy

ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại, CLB CAHN rơi vào tình thế bất lợi. Ở lượt đi, thầy trò HLV Alexandre Polking giành chiến thắng 4-0 nhưng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3. Cụ thể, trong án phạt được đưa ra vào ngày 17.2, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC nêu rõ rằng CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk khi họ không đủ điều kiện thi đấu do đã nhận đủ số thẻ phạt ở vòng bảng. Sai sót này vi phạm Điều 56 và 67 của Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Vì thế, kết quả thắng 4-0 của CLB CAHN bị hủy bỏ, thay vào đó, Quang Hải và các đồng đội bị xử thua 0-3. Ngoài ra, đội bóng ngành công an còn bị phạt tiền 2.000 USD, cắt 50% tiền tham dự giải (80.000 USD giảm còn 40.000 USD). Để có vé đi tiếp vào tứ kết, thầy trò HLV Polking buộc phải thắng cách biệt ít nhất 4 bàn trong trận lượt về.

