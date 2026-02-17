Xuân Trường, Công Phượng và Minh Vương chúc tết người hâm mộ: Mong một năm tràn ngập niềm vui

Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Tấn Trường và Công Phượng chúc tết người hâm mộ cả nước, đồng thời đưa ra mục tiêu giành bằng được tấm vé thăng hạng trong năm nay.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ở giải hạng nhất (V-League 2), Trường Tươi Đồng Nai là CLB duy nhất trong 12 đội bóng có thành tích bất bại sau 9 vòng đấu (6 thắng, 3 hòa). Đội đang có 21 điểm với hiệu số +8, đứng đầu bảng xếp hạng của giải đấu và giữ khoảng cách 4 điểm an toàn với đội xếp thứ hai là TP.HCM

Cầu thủ Nguyễn Công Phượng (CLB Trường Tươi Đồng Nai) ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI "Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, tôi xin kính chúc cho tất cả mọi người thật mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn", Công Phượng gửi lời chúc tết.

Cầu thủ Lưu Tự Nhân ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI "Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xin gửi lời chúc đến người hâm mộ CLB Trường Tươi Đồng Nai có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống", Lưu Tự Nhân gửi lời chúc tết đến người hâm mộ.

Cầu thủ Trần Minh Vương CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI "Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, cho Vương gửi lời chúc mừng tới người hâm mộ của CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui và đặc biệt là thật thành công trong cuộc sống. Mình và CLB sẽ luôn nỗ lực hết sức, cố gắng thi đấu từng trận đấu thật là tốt để giành vé thăng hạng ở năm nay", Trần Minh Vương chia sẻ cùng kỳ vọng trong mùa giải này.



Cầu thủ Lương Xuân Trường CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI "Nhân dịp năm mới, mình xin được thay mặt đội bóng chúc toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung, người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai nói riêng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và có một năm mới thật bình an. Trong năm 2026 này, mình và đội bóng Trường Tươi Đồng Nai không có mục tiêu nào khác hơn ngoài chức vô địch và được thăng hạng vào chơi ở V-League 1 ở mùa bóng năm sau", Xuân Trường đặt mục tiêu.

Thủ môn Bùi Tấn Trường ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI "Nhân dịp năm mới, Tấn Trường xin chúc cho mọi người năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc, đặc biệt là luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Tấn Trường và anh em đồng đội xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành mục tiêu của câu lạc bộ đề ra là giành vé thăng hạng. Đặc biệt là sẽ cố gắng trong Cúp quốc gia lần này sẽ đạt thành tích cao nhất trong mùa giải năm nay. Quyết tâm!", Thủ môn Tấn Trường chia sẻ.



