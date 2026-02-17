HLV Kim Sang-sik và câu chuyện xúc động được kể trong ngày tết, nhớ vợ con và quê hương Hàn Quốc…

HLV Kim Sang-sik được các học trò U.22 Việt Nam công kênh sau tấm HCV SEA Games 33 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Quyết đưa vợ sang Việt Nam

Thấm thoắt đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam nhận nhiệm vụ, Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là lần thứ 2 HLV Kim Sang-sik đón tết cổ truyền Việt Nam. Tâm trạng ông đã hết bỡ ngỡ. Trước đó, áp lực bề bộn công việc cùng đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đã chiếm phần lớn thời gian. Ấy thế nhưng khi mọi thứ lắng lại trong cái se lạnh cuối năm, chứng kiến người xung quanh hối hả chuẩn bị đón Tết thì nỗi nhớ nhà da diết trong ông lại ùa về.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Đây sẽ là lần thứ 2 tôi được đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Lần đầu đón Tết âm lịch tại đây, tôi cảm thấy rất nhớ nhà, đặc biệt là nhớ vợ con. Việt Nam có chung nét văn hóa giống Hàn Quốc, mọi người chia sẻ những món quà, cùng nhau ăn những món ăn ngon ngày tết. Chứng kiến hình ảnh đấy tôi chỉ muốn bay về ngay với gia đình mình. Nếu có thời gian nghỉ, việc đầu tiên tôi làm sẽ là ngay lập tức bay về Hàn Quốc để ăn bữa cơm gia đình.

Ở Việt Nam tôi không có nhiều bạn bè, chỉ vài người thôi. Thỉnh thoảng khi rảnh tôi thường hay gặp họ để trò chuyện hoặc ăn uống. Dịp tết này, nếu có thời gian rảnh rỗi tôi rất muốn đến gặp và trò chuyện cùng HLV Park Hang-seo. Chúng tôi thường có những lần trò chuyện rất thú vị về các cầu thủ cũng như các giải đấu bóng đá ở Hàn Quốc và Việt Nam".

HLV Kim Sang-sik đã giúp U.23 Việt Nam trưởng thành mạnh mẽ ảnh: Nhật Thịnh

Dù có trong tay chức vô địch Đông Nam Á ở cả cấp đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, nhưng ông Kim vẫn chưa thấy trọn vẹn vì "một kế hoạch rất quan trọng vẫn đang dở dang". Gia đình luôn rất quan trọng trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở vị trí "đầu sóng ngọn gió" đầy áp lực của HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ông Kim hiểu rõ điều đó, và thời điểm thích hợp cũng đã chín muồi khi các con đều đã trưởng thành. Cựu tiền vệ 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, nói vui sẽ phải "đau đầu" nghĩ cách thuyết phục vợ sang ở hẳn tại đất nước hình chữ S.

"Hai con tôi đều đã vào học đại học (ĐH) rồi. Con gái tôi vừa đậu ĐH và sau này sẽ trở thành cô giáo, con trai lớn học ngành kinh doanh ở ĐH và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các con đã ổn định, nên sắp tới tôi cũng cần nói chuyện với vợ xem kế hoạch như thế nào, nhưng trước tiên tôi phải về lại Hàn Quốc đã. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục vợ sang Việt Nam ở cùng với tôi, vì cô ấy đang sống rất tốt ở Hàn Quốc. Không có tôi ở nhà, vợ tôi có thể vui vẻ đi chơi với bạn bè, không phải dọn cơm cho tôi ăn, không phải rửa bát nhiều… (cười lớn).

Thực tế, sau khi nhận lời mời từ Việt nam tôi chia sẻ với vợ và cô ấy tôn trọng quyết định của tôi. Cô ấy cho rằng đây là cơ hội tốt để tôi có thể thử thách bản thân trong môi trường mới. Trước đây tôi từng đưa vợ và gia đình sang đây 2 lần. Tôi thấy mọi thứ ở Việt Nam rất ổn. Tôi rất yêu thích món phở Việt, nhờ vậy vợ tôi cũng đỡ phải bận tâm nhiều. Có lẽ, tôi cần mua một món quà thật đặc biệt để quyết tâm thuyết phục vợ sang Việt Nam ở lâu dài", HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cười dí dỏm.

Bóng đá Việt Nam đang đi lên

HLV Kim Sang-sik và tác giả (bìa phải) trong buổi phỏng vấn đặc biệt cho Tết Bính Ngọ ảnh: Nam Linh

Nếu HLV Park Hang-seo gắn liền với bóng đá Việt Nam như hình ảnh người cha già gần gũi, thường xuyên bị các học trò nghịch ngợm trêu chọc, thì ở tuổi 48 ông Kim thuộc thế hệ bóng đá khác đang giữ mối quan hệ chừng mực hơn. Đó là điều cần thiết để giữ được tính cạnh tranh liên tục, duy trì tiêu chí dùng người theo phong độ chứ không phải tên tuổi mang bản sắc Kim Sang-sik.

Đó là công việc không hề dễ dàng nhưng bắt buộc để vực dậy đội tuyển Việt Nam từ cú rơi xuống đáy dưới triều HLV Philippe Troussier. Từng bước chắc chắn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thổi ngọn lửa khát vọng vào các trụ cột, đồng thời tạo bước đệm chuyển tiếp cho lứa U.23 Việt Nam đang trưởng thành từng ngày đã đoạt HCV SEA Games 33 và đặc biệt là HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Ông Kim chia sẻ: "Trong sinh hoạt hằng ngày tôi rất nỗ lực gần gũi, gắn kết nhất có thể với các cầu thủ để hiểu nhau hơn. Nhưng khi ra sân với tư cách người thầy tôi luôn phải tạo khoảng cách vừa mức để nghiêm khắc chỉ dạy cho họ. Đầu năm ngoái, tôi và đội tuyển Việt Nam đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2024. Đó là khởi đầu may mắn của tôi tại bóng đá Việt Nam.

Tôi rất mong năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đạt thành tích tốt để mang đến "mùa Xuân thứ hai" cho nền bóng đá nước nhà. Phải nói thật, những gì HLV Park Hang-seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam thật vĩ đại. Tôi mong có thể tiếp bước theo được ông Park. Hiện tại, tôi cố gắng bước từng bước một để đạt các mục tiêu của mình.

HLV Kim Sang-sik mong Đình Bắc sẽ có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng ảnh: Nhật Thịnh

Trong một năm rưỡi làm việc tại đây, tôi cảm thấy nhiều cầu thủ không những có thể thi đấu tốt ở Đông Nam Á mà còn ở những giải lớn hơn của châu Á. Từ những thành công như chức vô địch Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ có thêm sự tự tin cho những sân chơi lớn hơn như Asian Cup 2027 hay giấc mơ World Cup 2030. Tôi tin tưởng các cầu thủ Việt Nam có thể tạo ra điều kỳ diệu, nếu họ biết và kiên trì cải thiện những gì còn thiếu sót".

Mong Đình Bắc xuất ngoại

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sự tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia đã giúp ông thích ứng rất nhanh với cuộc sống tại Việt Nam, tiếp tục kéo dài mối lương duyên đặc biệt giữa bóng đá hai nước. "Đặc biệt các trợ lý, ban huấn luyện đã giúp đỡ rất nhiều, đóng góp vào những thành công của tôi tại mảnh đất hình chữ S.

Thông qua sự gắn kết bóng đá đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, như Kim Dong-su khoác áo CLB HAGL và nay là Đà Nẵng hoặc Xuân Trường, Văn Toàn từng thi đấu tại K-League, tôi mong sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu. Tôi đánh giá rất cao tiềm năng của Đình Bắc, tin tưởng cậu ấy có đủ khả năng chơi bóng tại nước ngoài, tất nhiên với sự ủng hộ của CLB CAHN.

Tôi thấy Đình Bắc là cầu thủ có thực lực, nếu tiếp tục phát triển tốt có thể chơi cho những CLB Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Ngoài ra, còn có Thanh Nhàn hay trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh có thể hình rất tốt. Họ có thể bắt đầu từ K-League 2 hoặc J-League, từ đó thích ứng và dần dần phát triển lên các hạng cao hơn", ông Kim nói.

HLV Kim Sang-sik đã thoát khỏi cái bóng của người tiền nhiệm Park Hang-seo ảnh: Nhật Thịnh

Sự tiến bộ của U.23 Việt Nam với danh hiệu đệ tam anh hào châu Á sẽ là mấu chốt để HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2030. Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của Xuân Son, Văn Hậu…, ra mắt các tân binh tài năng Hoàng Hên, Phi Long, Lê Giang Patrick…

Ông Kim mong đợi toàn đội đề cao tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm để đội tuyển Việt Nam có thể bứt phá: "Cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam đang có sự tiến bộ rất lớn, trình độ ngày càng được nâng lên. Xu thế nhập tịch ở Đông Nam Á đang diễn ra mạnh mẽ, được các chính phủ ủng hộ bằng chính sách.

Do đó nếu cầu thủ nội và nhập tịch kết nối tốt thì chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Áp lực trong vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia rất lớn. Tuy nhiên các cầu thủ đang thể hiện và thi đấu rất tốt, nên tôi luôn có sự chờ đợi, phấn khởi nhiều hơn là lo lắng.

Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng làm sao cải thiện những phần còn thiếu sót, để giúp đội tuyển mạnh hơn trong tương lai. Càng có nhiều cầu thủ giỏi như Xuân Son, Văn Hậu, Hoàng Hên, Phi Long, Lê Giang… thì đội tuyển Việt Nam sẽ càng có sự phát triển. Sự đoàn kết sẽ rất quan trọng. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ với nhau sẽ càng thúc đẩy đội tuyển quốc gia cho những giấc mơ cao hơn, xa hơn như World Cup 2030".

Lời chúc Tết từ HLV Kim Sang-sik Khi nghe Báo Thanh Niên mời phỏng vấn tôi lập tức nhận lời ngay. Tôi rất mong thanh niên Việt Nam sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để đất nước ngày càng thịnh vượng hơn. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn trong suốt hành trình sắp tới, với mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau đón mùa xuân mới thịnh vượng cho đất nước Việt Nam.





Sẽ nhảy tri ân người hâm mộ Việt Nam Từ AFF Cup 2024 khép lại vào đầu năm 2025, cho đến các giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia vào tháng 7, vòng loại U.23 châu Á 2026 vào tháng 9, hay vòng loại Asian Cup 2027 tại TP.HCM… người hâm mộ Việt Nam đều ủng hộ mạnh mẽ, đến sân động viên cầu thủ rất nhiều. Thay mặt đội bóng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đông đảo CĐV đã luôn đồng hành và ủng hộ các đội tuyển quốc gia. Trước thềm năm mới, tôi chúc người hâm mộ Việt Nam sẽ có thật nhiều sức khỏe, cùng nhau đón một cái tết ấm áp, vui vẻ bên bạn bè và gia đình. Để giành chức vô địch rất khó khăn, không phải lúc nào muốn cũng được. Do vậy nếu có cơ hội tôi rất muốn tái hiện điệu nhảy cùng các bạn ăn mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch.



