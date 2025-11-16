Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ ở giải sinh viên UEH

Công Phượng và đồng đội truyền động lực cho bóng đá học đường

Tiến đạo Nguyễn Công Phượng dù gần 2 năm qua không còn khoác áo đội tuyển quốc gia và cũng ít được ra sân thời gian gần đây ở giải hạng nhất do chấn thương, nhưng vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt ở những nơi mình xuất hiện. Hàng trăm sinh viên đến dự khán giải UEH vào tối 16.11 đã được gặp gỡ với những cầu thủ mà họ yêu quý.

Nhiều cổ động viên yêu thích Công Phượng ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng bị vây kín ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng đã cổ vũ trận chung kết giải Trường Tươi Group - UEH League 2025, giao lưu với người xem và cùng trao giải cho đội vô địch. Sự thân thiện của Công Phượng đã được các sinh viên rất thích thú. Tình cảm của mọi người dành cho anh thật sự tạo ra hình ảnh xúc động.

Công Phượng, Hồ Sỹ Giáp và Sầm Ngọc Đức (từ phải sang) giao lưu ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng đã trả lời dí dỏm và thông minh, truyền cảm hứng cũng như động lực cho cầu thủ sinh viên. Anh nhắn nhủ: "Nghề nào cũng vậy, trước hết phải biết dấn thân và đam mê. Với bóng đá phải rèn luyện nghiêm túc và trau dồi kỹ năng thường xuyên mới có thể tiến bộ. Đặc biệt khi thi đấu, nền tảng thể lực được chuẩn bị tốt và trạng thái tinh thần thoải mái là quan trọng nhất. Từ đó mới có thể cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo và mang lại những pha bóng hay đẹp cho người xem".

Công Phượng trong vòng vây người hâm mộ ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ Lương Xuân Trưởng được đón tiếp nồng nhiệt ẢNH: KHẢ HÒA

Không chỉ Công Phượng, những cầu thủ của Trường Tươi Đồng Nai như Sầm Ngọc Đức, Hồ Sỹ Giáp, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Bùi Tấn Trường đều bày tỏ niềm vui, sự hứng khởi khi theo dõi một giải đấu sinh viên được tổ chức khá bài bản, chỉn chu với bầu không khí cổ vũ rất tuyệt vời. Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Trường Tươi Group, đơn vị đồng hành với giải bóng đá UEH nói vui: "Giải đấu phong trào nhưng rất lôi cuốn ngốn, nhiều thời gian và nguồn nhân lực không thua gì hành trình đá giải hạng nhất của đội Trường Tươi Đồng Nai".

Công Phượng chụp ảnh với khán giả sinh viên ẢNH: KHẢ HÒA

Xuân Trường, Minh Vương cũng như Công Phượng đã dành tình cảm yêu quý cho các cầu thủ sinh viên UEH. Bộ đôi tiền vệ này mong muốn các cầu thủ hãy nỗ lực không ngừng, trau dồi thêm tố chất để phát triển tư duy chơi bóng. Từ đó không chỉ sẽ góp phần nâng cao chất lượng sân chơi nội bộ, mà còn tạo nên một đội UEH mạnh và vững vàng trong tương lai, có những đóng góp hiệu quả ở các giải sinh viên khu vực và toàn quốc.

Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và các đại biểu chụp hình cùng các cầu thủ đá chung kết và tranh hạng ba ẢNH: KHẢ HÒA

Thầy Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất UEH cho biết: "Chúng tôi tổ chức sân chơi ý nghĩa, không chỉ để kích thích phong trào mà còn giúp cho sinh viên thực sự tạo nên những ngày hội vào dịp cuối tuần. 49 trận với 9 vòng, cho đến vòng chung kết đều tuyển chọn cầu thủ xuất sắc và đội hình tiêu biểu. Đặc biệt có hơn 250 bàn thắng, trung bình hơn 5 bàn/trận là một con số ấn tượng. Sắp tới UEH sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá nữ với 6 đội để trong tương lai gần. nâng cao thể trạng toàn diện cho sinh viên và phát triển bóng đá trong trường học".

Sinh viên UEH cỗ vũ khí thế cho trận chung kết ẢNH: KHẢ HÒA

Niềm vui chiến thắng của đội Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh ẢNH: KHẢ HÒA

Xuân Trường, Tấn Trường và đồng đội háo hức với trận đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng và các cầu thủ sinh viên UEH ẢNH: KHẢ HÒA