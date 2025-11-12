Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao
Giải bóng đá học sinh THCS, THPT tỉnh Đồng Nai năm 2025

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương

Lê Lâm
Lê Lâm
12/11/2025 18:28 GMT+7

Các đội bóng tham gia vòng chung kết giải bóng đá học sinh THCS, THPT tỉnh Đồng Nai cúp Trường Tươi Group năm 2025, sẽ được đơn vị tài trợ phát áo đấu tương tự như những chiếc áo mà các cầu thủ Công Phượng, Minh Vương đang mặc thi đấu tại CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Đó là thông tin được ông Lê Văn Bình, Giám đốc truyền thông Trường Tươi Group cho biết tại buổi họp báo công bố thông tin và bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá học sinh THCS, THPT tỉnh Đồng Nai cúp Trường Tươi Group năm 2025.

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Bình (trên trái), Giám đốc truyền thông Trường Tươi Group tặng áo đấu cho đại diện ban tổ chức, anh Nguyễn Minh Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Ông Lê Văn Bình cho biết thêm, Trường Tươi Group rất vinh dự khi được đồng hành, trợ cho giải đấu. "Thông qua giải đấu, chúng tôi mong muốn cùng nhau tạo nên một Đồng Nai gắn kết, nghĩa tình; chung tay xây dựng sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh, giúp các em sống với đam mê của mình. Đó là những giá trị mà Trường Tươi Group đang ngày ngày gầy dựng và hướng đến", ông Bình nhấn mạnh.

Diễn ra từ 15 - 17.11

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Kiên thông tin về giải đấu tại buổi họp báo

ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Minh Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, Vòng chung kết giải bóng đá học sinh THCS, THPT tỉnh Đồng Nai cúp Trường Tươi Group năm 2025 có tổng cộng 16 đội tham gia (8 đội bảng đấu khối THCS, 8 đội bảng đấu THPT), diễn ra từ 15 - 17.11 tại sân bóng của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương- Ảnh 3.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 15 - 17.11 tại sân bóng của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Theo anh Nguyễn Minh Kiên, năm nay số lượng các đội bóng tham gia ở vòng loại tăng cao so với trước, lí do là sự sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước.

Tuy nhiên, nhờ sự chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao qua các giải trước đây mà công tác tổ chức diễn ra thuận lợi suôn sẻ.

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương- Ảnh 4.

Các trận đấu diễn ra theo luật Bóng đá 7 người, và luật Thi đấu bóng đá mini do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành

ẢNH: LÊ LÂM

Anh cũng gửi lời cám ơn đến sự phối hợp của Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai; sự đồng hành liên tục của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trước đó, 25.10 đến 8.11, vòng loại giải bóng đá học sinh THCS, THPT tỉnh Đồng Nai đã diễn ra với sự tranh tài của 22 đội khối THCS và 38 đội khối THPT.

Các cầu thủ sẽ mang áo đấu như của Công Phượng, Minh Vương- Ảnh 5.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai là đơn vị luôn đồng hành cùng giải đấu trong những năm qua

ẢNH: LÊ LÂM

Các đội được chia thành 3 cụm: phường Chơn Thành, phường Tam Hiệp, xã Xuân Lộc và thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 8 đội ở mỗi khối vào vòng chung kết.

8 đội khối THPT: gồm Trường THPT Xuân Lộc, Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Vĩnh Cửu, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Phú Riềng và Trường THPT Đồng Phú.

8 đội khối THCS: gồm phường Long Bình, xã Bình Minh, phường Trảng Dài, xã Xuân Hòa, xã Xuân Lộc, phường Tam Hiệp, phường Chơn Thành và phường Phước Long.


Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
