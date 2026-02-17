Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ mùng 1 - 3 tết: Trời nắng đẹp, thuận lợi du xuân

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/02/2026 06:15 GMT+7

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ ngày 17 - 19.2, tức từ mùng 1 - 3 tết dự báo trời nắng đẹp, thuận lợi cho người dân du xuân.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ mùng 1 - 3 tết nắng đẹp, thuận lợi du xuân. Theo đó, không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đến Trung bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ với cường độ ổn định.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ mùng 1 - 3 tết: Trời nắng đẹp, thuận lợi du xuân - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM từ mùng 1 - 3 tết nắng đẹp, thuận lợi để người dân du xuân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Nam bộ ngày mai nắng nhiều, trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 26oC, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 32 - 35oC, có nơi 35oC, miền Tây từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mùng 1 tết không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất 32 - 35oC.

Dự báo thời tiết biển: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 5, từ chiều tối mùng 1 tết có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động nhẹ đến động.

Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc gió đông đến đông bắc cấp 3 - 4.

Dự báo chi tiết một số nơi như sau: 

  • Mùng 1 tết, thời tiết TP.HCM cao nhất 34oC, mùng 2 - 3 lên 35oC; riêng khu vực Vũng Tàu cao nhất 31oC vào mùng 1 tết, 2 ngày sau lên 32oC.
  • Các tỉnh Đông Nam bộ 3 ngày tết thấp nhất 23oC, cao nhất 35oC. Miền Tây thấp nhất 24oC, cao nhất 34oC.
  • Dự báo thời tiết Nha Trang mùng 1 tết thấp nhất 24oC, cao nhất 26oC; mùng 2 - 3 dao động từ 20 - 22oC.
  • Thời tiết Đà Lạt thấp nhất từ 11 - 12oC, cao nhất 23 - 24oC.
  • Thời tiết Mũi Né thấp nhất 23oC, cao nhất 31oC. Phú Quốc thấp nhất 26oC, cao nhất 31oC. Côn Đảo thấp nhất 25oC, cao nhất 30oC.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, thời tiết Nam bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng nhiều và hanh khô. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ. Đề phòng có gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau.

