Thời tiết TP.HCM, Nam bộ mùng 1 - 3 tết: Trời nắng đẹp, thuận lợi du xuân

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ mùng 1 - 3 tết nắng đẹp, thuận lợi du xuân. Theo đó, không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đến Trung bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ với cường độ ổn định.

Thời tiết TP.HCM từ mùng 1 - 3 tết nắng đẹp, thuận lợi để người dân du xuân ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Nam bộ ngày mai nắng nhiều, trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 26oC, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 32 - 35oC, có nơi 35oC, miền Tây từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mùng 1 tết không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất 32 - 35oC.

Dự báo thời tiết biển: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 5, từ chiều tối mùng 1 tết có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động nhẹ đến động.

Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc gió đông đến đông bắc cấp 3 - 4.

Dự báo chi tiết một số nơi như sau:

Mùng 1 tết, thời tiết TP.HCM cao nhất 34 o C, mùng 2 - 3 lên 35 o C; riêng khu vực Vũng Tàu cao nhất 31 o C vào mùng 1 tết, 2 ngày sau lên 32 o C.



Các tỉnh Đông Nam bộ 3 ngày tết thấp nhất 23 o C, cao nhất 35 o C. Miền Tây thấp nhất 24 o C, cao nhất 34 o C.

Dự báo thời tiết Nha Trang mùng 1 tết thấp nhất 24 o C, cao nhất 26 o C; mùng 2 - 3 dao động từ 20 - 22 o C.



Thời tiết Đà Lạt thấp nhất từ 11 - 12 o C, cao nhất 23 - 24 o C.



Thời tiết Mũi Né thấp nhất 23 o C, cao nhất 31 o C. Phú Quốc thấp nhất 26 o C, cao nhất 31 o C. Côn Đảo thấp nhất 25 o C, cao nhất 30 o C.



Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, thời tiết Nam bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng nhiều và hanh khô. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ. Đề phòng có gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau.