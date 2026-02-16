'Biển người' ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 22 giờ tại đường hoa Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM), rất đông người dân và du khách trong nước cũng như quốc tế ngồi cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ trong lúc chờ đếm ngược mừng thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ Ất Tỵ và năm mới Bính Ngọ.
Tại khu vực trung tâm TP.HCM, ai ai cũng háo hức chờ màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp bắn ở khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với số lượng 1.200 quả cùng 60 giàn tầm thấp.
Đêm 29 tết, bà Nguyễn Mai Uyên (50 tuổi) dẫn theo hai cô con gái Tất Khánh Khuê Anh (18 tuổi) và Tất Khánh Khuê Nghi (16 tuổi) đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ cũng như chờ đón giao thừa ở trung tâm TP.HCM.
Trong thời khắc thiêng liêng, chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bà Mai Uyên ngập tràn cảm xúc. Người phụ nữ hy vọng năm Bính Ngọ 2026 là năm hạnh phúc với nhiều điều tốt đẹp đến với bà và gia đình cũng như tất cả mọi người.
"Xin chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, mong hạnh phúc và bình an đến với mọi người mọi nhà", bà chia sẻ thêm.
Trong khi đó, với Khuê Anh, 2025 là một năm với nhiều điều đáng để tự hào khi em đạt được nhiều thành tích trong học tập, đạt được học bổng. Em hy vọng 2026 sẽ là một năm nối tiếp những thành tích đáng tự hào đó.
Anh Minh Nhật (27 tuổi) năm nay đón năm mới ở trung tâm TP.HCM cùng người yêu cũng chia sẻ rằng đêm giao thừa, trong anh dâng trào cảm xúc đặc biệt khó tả. Đây là năm đầu tiên anh đón giao thừa ở trung tâm thành phố nên cảm thấy hào hứng.
"Những màn pháo hoa bắn lên bầu trời thành phố rực rỡ sẽ mở đầu năm Bính Ngọ của tôi. Tôi tin là với những nỗ lực của bản thân, tôi cũng sẽ đạt được những điều rực rỡ như vậy. Chúc mừng năm mới tới mọi người, mọi nhà!", anh bày tỏ.
Đêm giao thừa, TP.HCM còn bắn pháo hoa ở 3 điểm gồm khu vực Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa) 420 quả và 90 giàn tầm thấp.
