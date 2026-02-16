Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa

Cao An Biên - Nhật Thịnh
16/02/2026 18:24 GMT+7

Chiều tối nay 16.2, nhằm ngày 29 tết, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM vui chơi và đón năm mới Bính Ngọ 2026 khi chỉ còn vài tiếng nữa khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng sẽ diễn ra.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 18 giờ chiều nay 16.2 nhằm ngày 29 tết, dòng người từ các nơi đổ về trung tâm TP.HCM gồm Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 và khu vực công viên bến Bạch Đằng để đón giao thừa đông đúc.

Các tuyến đường như Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn)... đông đúc người và xe. Đa phần, dòng xe là người dân TP.HCM cùng gia đình, bạn bè, người thân cũng như du khách trong và ngoài nước vào khu vực trung tâm TP.HCM đón giao thừa.

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 1.

18 giờ 15 phút, dòng người ùn ùn đổ dồn về trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 2.

Đường Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi đông xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Có mặt ở Đường hoa Nguyễn Huệ từ 16 giờ 30 phút, chị Gia Hân (22 tuổi) cùng bạn bè vô cùng hào hứng khi được vào tham quan các linh vật, tiểu cảnh ở đây. Cô gái trẻ cho biết chị sẽ cùng mọi người đón giao thừa tối nay ở trung tâm TP.HCM.

"Năm ngoái là năm đầu tiên mình cùng các chị em họ và bạn bè đi đón giao thừa, thấy vui quá nên năm nay đi tiếp. Vào trung tâm, tụi mình ăn uống, tham quan, chụp ảnh và đến tối thì ngắm pháo hoa. Thực sự rất vui! Hy vọng tối nay sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn", chị chia sẻ.

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 3.

Từ chiều, Đường hoa Nguyễn Huệ đã đông nghẹt khách tham quan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 4.

Các gia đình hào hứng chụp ảnh cùng mai vàng tại đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tân Sơn Nhất bớt đông đúc ngày 29 tết: Chờ chuyến bay cuối về nhà đoàn viên

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn vào trung tâm TP.HCM đón giao thừa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, anh Nguyễn Tấn (27 tuổi) sống ở phường Bình Đông tối nay cũng cùng cha mẹ vào trung tâm TP.HCM vui chơi, đón giao thừa. Anh cho biết kế hoạch sẽ tham quan đường hoa, sau đó ra công viên bến Bạch Đằng để ngắm pháo hoa.

"Năm nào nhà mình cũng đi đường hoa, thành truyền thống rồi. Năm nay cả nhà sắp xếp được công việc sớm nên vào trung tâm đón giao thừa. Chúc mọi người năm mới mọi điều như ý", anh chàng chia sẻ.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bố trí tại nhiều điểm tầm cao kết hợp tầm thấp cùng các điểm bắn tầm thấp, nhằm tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố thuận tiện theo dõi và thưởng thức.

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 6.

"Lên ảnh" cùng linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 7.

Chiều tối 29 tết: Ngay lúc này, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa- Ảnh 8.

Nhiều người mong chờ những màn pháo hoa rực rỡ đón mừng Tết Bính Ngọ 2026 năm nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp), gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) với số lượng 1.200 quả cùng 60 giàn tầm thấp; khu vực Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa) 420 quả và 90 giàn tầm thấp.

Xem thêm bình luận