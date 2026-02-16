Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa

Phan Diệp
Phan Diệp
16/02/2026 17:13 GMT+7

Chiều 29 tháng chạp (16.2), hành khách về quê ăn tết trên những chuyến bay gần như cuối cùng của năm cũ tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục nhanh chóng.

Trước thời khắc giao thừa vài tiếng, chiều 19 tháng chạp, nhiều hành khách đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất tỏ ra bất ngờ khi sân bay vắng người, làm thủ tục nhanh chóng.

Nhà ga thoáng đãng, hành khách thong thả

Với những hành khách không mang theo hành lý ký gửi, việc làm thủ tục tại sân bay được rút ngắn thời gian. Hành khách có thể làm thủ tục trực tuyến trước đó thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhận vé máy bay tại các ki-ốt tự phục vụ.

Ông Phan Văn Thành (60 tuổi), ở phường Vũng Tàu cho biết có chuyến bay về TP.Đà Nẵng lúc 19 giờ. Vì nhà ở xa sân bay, ông Thành đã phải xuất phát đi xe khách từ trưa. Tới nơi, ông tiến thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh vì đã làm thủ tục trực tuyến trước đó.

"Tôi sợ nhà ga đông người nên chủ động đi sớm, nhưng lại sớm quá, phải chờ thêm 3 tiếng nữa mới được bay", ông Thanh nói với PV Thanh Niên lúc hơn 16 giờ.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 1.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, vắng khách chiều cuối năm

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 2.

Khu vực làm thủ tục của một hãng bay vắng khách

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 3.

Hành khách đã làm thủ tục trực tuyến trên VNeID tiến vào khu vực kiểm tra an ninh

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 4.

Khu vực làm thủ tục hãng Vietnam Airlines có nhiều hành khách hơn các hãng khác

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 5.

Một số quầy kiểm tra an ninh đã đóng cửa, khoảng 16 giờ, ngày 29 tháng chạp

Ảnh: Phan Diệp

Về trước giao thừa là được!

Cạnh đó, gia đình bà Bùi Thị Vui (45 tuổi) và 4 thành viên trong gia đình có chuyến bay về Hà Nội lúc 17 giờ 30 phút. Bà cho biết nhà ở phường An Phú Đông, làm nghề bán thịt. Vì sáng 29 tết vẫn còn tranh thủ bán cho khách hàng mua thịt cúng tất niên nên cả nhà quyết định bay chuyến buổi chiều.

"Cả nhà tôi cả đi lẫn về tiền vé máy bay tốn khoảng 35 triệu đồng. Ngày mùng 9 tháng giêng, cả nhà sẽ vào lại Sài Gòn", bà nói, rồi tranh thủ chợp mắt vì suốt 1 tuần nay phải thức dậy sớm hơn ngày thường để đi lấy thịt về bán phục vụ nhu cầu ăn tết của người dân.

Tại khu vực chờ lên máy bay của nhà ga T3, một khu vui chơi cho thiếu nhi tập trung nhiều trẻ nhỏ. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi, chen chúc vì sân bay đông người những ngày cao điểm về quê, chiều 29 tết hành khách cảm thấy thoải mái và thong thả hơn.

Chia sẻ về lý do về quê ngày 29 tết, một vài hành khách nói rằng vì còn bận công việc nên không thể về sớm. Dù về muộn 1 - 2 ngày so với nhiều người, nhưng với họ" miễn vẫn về trước giao thừa là được".

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 6.

Bên trong khu vực ngồi chờ lên máy bay không quá đông đúc

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 7.

Trẻ em vui chơi ở một khu vực riêng

Ảnh: Phan Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 8.

Lối đi thông thoáng, các ghế ngồi vẫn còn trống

Ảnh: Phan. Diệp

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng, khách thong thả lên máy bay trước giao thừa- Ảnh 9.

Ông Thanh có chuyến bay về Đà Nẵng lúc 19 giờ

Ảnh: Phan Diệp



Xem thêm bình luận