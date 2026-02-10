Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM sáng 23 tháng chạp se lạnh, sương mù bao phủ: Vì sao?

Vũ Phượng
10/02/2026 08:30 GMT+7

Sáng nay 10.2 (tức 23 tháng chạp), thời tiết TP.HCM se lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi. Vì sao như vậy?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi. Từ khoảng 6 giờ sáng, hiện tượng sương mù làm tầm nhìn bị hạn chế, không khí ẩm.

Thời tiết TP.HCM sáng 23 tháng chạp se lạnh, sương mù bao phủ: Vì sao? - Ảnh 1.

Đến 6 giờ 30, trời vẫn nhiều mây, sương mù khiến nhiều tòa nhà cao tầng mờ ảo trong sương

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong sương mù, nhiều tòa nhà cao tầng ở khu nội thành bị che khuất phần đỉnh, chỉ còn thấp thoáng những khối nhà mờ ảo. Không khí se lạnh vào thời điểm này khiến người dân ra đường phải khoác thêm áo mỏng, cảm nhận rõ sự thay đổi so với những buổi sáng nắng gắt thường lệ của mùa khô.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM se lạnh sáng nay là do không khí lạnh vẫn còn khuếch tán về phía nam.

Tuy nhiên, không khí lạnh đã yếu đi so với hôm trước, chính vì vậy mà sáng nay nhiệt độ đã tăng từ 0,5 - 2oC. Không còn tình trạng quang mây như đêm hôm trước, mà đới gió lệch đông đã mang một lượng ẩm khá từ biển vào.

Thời tiết TP.HCM sáng 23 tháng chạp se lạnh, sương mù bao phủ: Vì sao? - Ảnh 2.

Sương mù xuất hiện buổi sáng làm giảm tầm nhìn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Hơi nước trong không khí ngưng tụ khi gặp không khí lạnh khuếch tán về tạo nên kiểu trời mù nhẹ vào sáng sớm. Tuy nhiên, tình trạng mù nhẹ không kéo dài, mà tan nhanh khi nắng lên", ông Quyết chia sẻ.

Thời tiết TP.HCM se lạnh về đêm và sáng sớm

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo hình thế thời tiết 24 - 48 giờ tới, áp thấp lạnh lục địa suy yếu và di chuyển lệch dần ra phía đông. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định.

Dự báo khoảng ngày 11 - 12.2, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau cường độ suy yếu. Từ khoảng ngày 14 - 15.2 có khả năng hình thành rãnh áp thấp ở phía bắc có trục 25 - 28 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi, từ khoảng ngày 16.2 có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và lấn về phía tây.

Thời tiết TP.HCM sáng 23 tháng chạp se lạnh, sương mù bao phủ: Vì sao? - Ảnh 3.

Khi nắng lên, sương mù mới bắt đầu tan dần

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng, ban ngày trời nắng mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống 21 - 22oC vào đêm nay (10.2) như: Bến Cát, Bàu Bàng, Củ Chi, Bình Chánh, Tân Thuận, Gò Vấp, Thủ Đức. Khu vực trung tâm như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh nhiệt độ thấp nhất 23oC. Từ ngày 11.2 đến 19.2 nhiệt độ thấp nhất tăng dần từ 1 - 2oC.

Khám phá thêm chủ đề

