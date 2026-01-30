Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM se lạnh sáng sớm, vì sao những ngày tháng chạp sắp tới còn lạnh hơn?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/01/2026 12:09 GMT+7

Sáng nay, TP.HCM se lạnh, nhiều người phải mặc thêm áo khoác khi ra đường. Những ngày tháng chạp tới, thời tiết còn tiếp tục lạnh hơn, nguyên nhân từ đâu?

Sáng sớm nay (30.1), thời tiết TP.HCM se lạnh, nhiệt độ giảm nhẹ khiến nhiều người ra đường phải khoác thêm áo ấm, choàng khăn giữ nhiệt.

Trên các tuyến đường, không khí mát lạnh kéo dài đến khoảng 7 - 8 giờ sáng, tạo cảm giác khác hẳn với cái nắng quen thuộc của thành phố những ngày cuối năm. Trời nhiều mây, nắng yếu hơn những ngày trước đó.

Thời tiết TP.HCM se lạnh sáng nay 30.1 - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM se lạnh sáng nay 30.1

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân thời tiết TP.HCM se lạnh sáng sớm là do khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh di chuyển lệch ra phía đông và suy yếu, trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực Nam bộ.

Hôm nay, khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía tây nam của khối không khí lạnh suy yếu. Trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Nhiễu động trên cao hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, sáng tới trưa có mưa vài nơi ở miền đông với lượng không đáng kể. Chiều tới đêm ít mưa, chỉ có mưa nhỏ cục bộ ở An Giang.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu thêm. Từ ngày 31.1 không khí lạnh được tăng cường trở lại. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nhưng cường độ nắng có xu hướng gia tăng và không khí tiếp tục hanh khô. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ có nơi trời lạnh. Có nơi có mù nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ ngày có xu hướng tăng nhẹ.

- Ảnh 2.

Dự báo ngày 1.2, thời tiết TP.HCM thấp nhất còn khoảng 19 độ C

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo hình thế thời tiết từ 3 - 10 ngày tới: không khí lạnh được tăng cường trở lại, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khoảng đêm ngày 6 - ngày 7.2, không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Đông Nam bộ từ ngày 1 - 4.2, sau có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc vắt qua khu vực Bắc và Trung Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ. Một số ngày thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cụ thể, dự báo các phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức... nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 20oC vào ngày 1.2. Những ngày còn lại nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên dao động từ 21 - 22oC.

Riêng các phường Thới An, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng, Bình Dương... nhiệt độ thấp nhất xuống 19oC, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

