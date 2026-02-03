Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/02/2026 10:59 GMT+7

Thời tiết TP.HCM những ngày gần đây hanh khô, ít mưa, nắng mạnh vào buổi trưa khiến nhiều người cảm giác rát da, khó chịu dù chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn.

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM không quá gắt như cao điểm nắng nóng, nhưng cảm giác khô và rát da vẫn khiến nhiều người hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Ghi nhận trong những ngày gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần… vào khung giờ từ 11 đến 14 giờ, nhiều người che kín mặt, mặc áo chống nắng, tìm bóng mát khi dừng đèn đỏ.

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da? - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM se lạnh về đêm và sáng sớm nhưng tới trưa thì hanh khô

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, kiểu thời tiết hanh khô là đặc trưng của mùa khô, thường xuất hiện từ khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Giai đoạn này, thời tiết TP.HCM, Nam bộ thường chịu tác động chủ yếu của gió mùa đông bắc và áp cao cận nhiệt đới.

Hai hình thế này làm ít mưa, độ ẩm giảm, ban ngày nắng nhiều, ban đêm và sáng sớm có thể se lạnh.

Không khí khô khiến người dân cảm nhận rõ: da khô, môi nứt, dễ mất nước, nguy cơ cháy nổ tăng.

Nếu như ở miền Bắc, thời tiết hanh khô thường đi kèm rét, thì ở Nam bộ, hanh khô thường đi kèm nắng nóng, tạo cảm giác oi và rát hơn. Đây là kiểu thời tiết rất quen thuộc ở Nam bộ mỗi mùa khô, đặc biệt rõ trong các tháng giáp tết và sau tết.

Thời tiết TP.HCM ngày nắng và hanh khô kéo dài

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hôm nay, không khí lạnh di chuyển ra đông và dần suy yếu. Trường gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay, trạng thái nhiều mây hơn so với hôm qua giúp cho nhiệt độ ngày hôm nay giảm nhẹ so với 24 giờ qua khoảng 1oC. Thời tiết tiếp tục ổn định, không mưa.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da? - Ảnh 2.

Kiểu thời tiết hanh khô ở TP.HCM gây nóng rát da

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh suy yếu thêm. Trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh hơn, tạo nên kiểu trời ít mây về ban ngày khiến cho nắng diễn ra mạnh. Tuy nhiên, ban đêm gió đông nam đẩy ẩm về đất liền tạo nên kiểu trời nhiều mây.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 3 ngày tới không thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và hanh khô. Nhiệt độ ngày đêm đều có xu hướng tăng 1 - 2oC.

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục dịch ra phía đông và suy yếu. Từ khoảng đêm 6 - 7.2 có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ, từ ngày 5 - 8.1 có xu hướng hạ trục dần xuống phía nam và suy yếu dần. Từ khoảng ngày 9.1 phát triển dần trở lại.

Dự báo thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới, thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

