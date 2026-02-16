Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: An lạc, hòa hợp, đoàn kết để 'mã đáo thành công'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
16/02/2026 22:25 GMT+7

Trong thông điệp xuân Bính Ngọ 2026, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong mỗi phật tử trong năm mới đều có thể giữ được tâm an lạc, cùng nhau lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật vào đời sống thường nhật.

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi đất trời chuyển mình đón năm mới Bính Ngọ 2026, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi lời chúc tết đến toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, với thông điệp trọng tâm là an lạc, hòa hợp và đoàn kết để cùng nhau "mã đáo thành công".

Trong lời chúc xuân, trưởng lão hòa thượng nhấn mạnh Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm "tống cựu nghinh tân", tiễn năm cũ, đón năm mới, mà còn là mùa xuân của đạo pháp, mùa xuân Di Lặc - biểu tượng cho niềm vui, hạnh phúc và hy vọng.

Đó là lúc mỗi người con Phật nhìn lại một năm đã qua, buông bỏ những muộn phiền, mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp phía trước bằng tâm thế an nhiên, lạc quan.

Theo trưởng lão hòa thượng, năm Bính Ngọ mang hình ảnh con ngựa, là biểu trưng cho sự bền bỉ, dấn thân và tiến về phía trước. Tuy nhiên "mã đáo thành công" không chỉ là mong muốn đạt được thành tựu cá nhân, mà quan trọng hơn là thành công được xây dựng trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Đó là giá trị cốt lõi giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Mã đáo thành công từ đoàn kết - Ảnh 1.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ẢNH: ĐĂNG HUY

Nhìn lại năm qua, trưởng lão hòa thượng ghi nhận những kết quả tích cực mà tăng ni, phật tử cả nước đã đạt được trong các công tác Phật sự, từ hoằng pháp, giáo dục, từ thiện - xã hội đến việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức trong cộng đồng. Những hoạt động âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, chia sẻ, giúp Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn.

Bước sang năm 2026, trưởng lão hòa thượng cho biết Giáo hội sẽ đứng trước nhiều dấu mốc quan trọng. Trước hết là việc tổ chức đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ mới sau quá trình sáp nhập, củng cố tổ chức. Đây được xem là nền tảng để các hoạt động Phật sự ở cơ sở vận hành hiệu quả hơn, gắn chặt với nhu cầu thực tế của tăng ni và phật tử địa phương.

Một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khác là đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026). Theo trưởng lão hòa thượng, chặng đường hơn bốn thập niên qua đã chứng minh tinh thần đoàn kết giữa các hệ phái Phật giáo, tạo nên một mái nhà chung vững chắc, nơi đạo pháp và dân tộc luôn song hành.

Đáng chú ý nhất trong năm Bính Ngọ là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Đây được xem là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Giáo hội, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trưởng lão hòa thượng kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân ái, bền vững.

Bên cạnh các Phật sự nội bộ, trưởng lão hòa thượng cũng nhấn mạnh tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", khẳng định trách nhiệm công dân của tăng ni, phật tử trong việc tham gia các hoạt động chung của đất nước, đặc biệt là kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026. Theo trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là sự đóng góp thiết thực để xây dựng một xã hội ổn định, phát triển và công bằng hơn.

Khép lại lời chúc xuân, trưởng lão hòa thượng Chủ tịch hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi gắm mong ước giản dị nhưng sâu sắc: mỗi phật tử trong năm mới đều có thể giữ được tâm an lạc, sống hòa hợp với gia đình và cộng đồng, cùng nhau lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật vào đời sống thường nhật.

Thành công lớn nhất, theo trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, không nằm ở danh lợi, mà ở việc mỗi người biết sống tốt hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.

Tin liên quan

Mâm cúng giao thừa 3 miền gồm những gì? Chuyên gia văn hóa giải đáp chi tiết

Mâm cúng giao thừa 3 miền gồm những gì? Chuyên gia văn hóa giải đáp chi tiết

Hôm nay 16.2, tức 29 tết - đêm giao thừa đón năm mới Bính Ngọ. Mâm cúng giao thừa 3 miền gồm những gì? Chuyên gia văn hóa giải đáp chi tiết.

Đốt vàng mã, xem bói, dâng sao giải hạn: Vì sao sư thầy khuyên nên bỏ?

Giao thừa là gì? Ý nghĩa lễ Trừ Tịch trong văn hóa Việt

Khám phá thêm chủ đề

thích thiện nhơn Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn Phật giáo Giáo hội phật giáo việt nam tết bính ngọ Tết Nguyên đán phật tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận