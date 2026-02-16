Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: An lạc, hòa hợp, đoàn kết để 'mã đáo thành công'

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi đất trời chuyển mình đón năm mới Bính Ngọ 2026, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi lời chúc tết đến toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, với thông điệp trọng tâm là an lạc, hòa hợp và đoàn kết để cùng nhau "mã đáo thành công".

Trong lời chúc xuân, trưởng lão hòa thượng nhấn mạnh Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm "tống cựu nghinh tân", tiễn năm cũ, đón năm mới, mà còn là mùa xuân của đạo pháp, mùa xuân Di Lặc - biểu tượng cho niềm vui, hạnh phúc và hy vọng.

Đó là lúc mỗi người con Phật nhìn lại một năm đã qua, buông bỏ những muộn phiền, mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp phía trước bằng tâm thế an nhiên, lạc quan.

Theo trưởng lão hòa thượng, năm Bính Ngọ mang hình ảnh con ngựa, là biểu trưng cho sự bền bỉ, dấn thân và tiến về phía trước. Tuy nhiên "mã đáo thành công" không chỉ là mong muốn đạt được thành tựu cá nhân, mà quan trọng hơn là thành công được xây dựng trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Đó là giá trị cốt lõi giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Nhìn lại năm qua, trưởng lão hòa thượng ghi nhận những kết quả tích cực mà tăng ni, phật tử cả nước đã đạt được trong các công tác Phật sự, từ hoằng pháp, giáo dục, từ thiện - xã hội đến việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức trong cộng đồng. Những hoạt động âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, chia sẻ, giúp Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn.

Bước sang năm 2026, trưởng lão hòa thượng cho biết Giáo hội sẽ đứng trước nhiều dấu mốc quan trọng. Trước hết là việc tổ chức đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ mới sau quá trình sáp nhập, củng cố tổ chức. Đây được xem là nền tảng để các hoạt động Phật sự ở cơ sở vận hành hiệu quả hơn, gắn chặt với nhu cầu thực tế của tăng ni và phật tử địa phương.

Một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khác là đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026). Theo trưởng lão hòa thượng, chặng đường hơn bốn thập niên qua đã chứng minh tinh thần đoàn kết giữa các hệ phái Phật giáo, tạo nên một mái nhà chung vững chắc, nơi đạo pháp và dân tộc luôn song hành.

Đáng chú ý nhất trong năm Bính Ngọ là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Đây được xem là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Giáo hội, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trưởng lão hòa thượng kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân ái, bền vững.

Bên cạnh các Phật sự nội bộ, trưởng lão hòa thượng cũng nhấn mạnh tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", khẳng định trách nhiệm công dân của tăng ni, phật tử trong việc tham gia các hoạt động chung của đất nước, đặc biệt là kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026. Theo trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là sự đóng góp thiết thực để xây dựng một xã hội ổn định, phát triển và công bằng hơn.

Khép lại lời chúc xuân, trưởng lão hòa thượng Chủ tịch hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi gắm mong ước giản dị nhưng sâu sắc: mỗi phật tử trong năm mới đều có thể giữ được tâm an lạc, sống hòa hợp với gia đình và cộng đồng, cùng nhau lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật vào đời sống thường nhật.

Thành công lớn nhất, theo trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, không nằm ở danh lợi, mà ở việc mỗi người biết sống tốt hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.