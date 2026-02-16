Đốt vàng mã, xem bói, dâng sao giải hạn: Vì sao sư thầy khuyên nên bỏ?

Dưới góc nhìn Phật giáo, nhiều phong tục tết của người Việt không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà sâu xa hơn là những lớp văn hóa giúp con người kết nối lại với gia đình và chính mình.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, không ít tập tục đã bị hiểu sai, thậm chí trượt sang mê tín, khiến tết từ dịp an vui trở thành thời điểm nặng nề, tốn kém và đầy áp lực tâm lý.



Các vị sư thầy cho rằng, Phật giáo không khuyến khích đốt vàng mã ẢNH: K.A

Theo các vị tu hành, điều quan trọng là phải phân biệt rõ giữa mỹ tục và hủ tục. Mỹ tục là giữ lại tinh thần tri ân, sum vầy, hướng con người đến sự lắng đọng và biết ơn. Ngược lại, những thủ tục rườm rà, nặng về cầu xin như đốt quá nhiều vàng mã, chạy theo lễ lớn, mâm cao cỗ đầy… nếu không tiết chế sẽ dễ biến thành gánh nặng tinh thần lẫn vật chất.

Phật giáo không khuyến khích đốt vàng mã

Hòa thượng Thích Huệ Minh (chùa Huyền Trang, TP.HCM) khẳng định đốt vàng mã là tục lệ dân gian, không phải giáo lý Phật giáo. Trong kinh điển nhà Phật không có việc đốt giấy tiền, nhà cửa, xe cộ cho người đã khuất.

"Hãy thể hiện lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên bằng những việc làm thiết thực như sống tốt, làm thiện, giúp đỡ người nghèo để hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ. Đó mới là tinh thần đúng của đạo Phật", hòa thượng Thích Huệ Minh chia sẻ.

Phật giáo không khuyến khích đốt vàng mã ẢNH: K.A

Cùng quan điểm, hòa thượng Thích Huệ Công, Phó trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM cho rằng việc đốt vàng mã hiện nay chủ yếu xuất phát từ tâm lý sợ thiếu, sợ không linh. Khi con người đặt niềm tin vào hình thức bên ngoài thay vì vào chính cách sống của mình, đó đã là biểu hiện của mê tín.

Thực tế, nhiều ngôi chùa tại TP.HCM và các tỉnh phía nam đã vận động phật tử không đốt vàng mã, chỉ thắp một nén nhang tượng trưng. Số tiền từng dùng để mua đồ mã được khuyến khích chuyển sang làm từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Theo các vị tu hành, đạo Phật không dạy con người "mua phước" bằng lễ vật. Phước đến từ hành vi sống: sống tử tế, có trách nhiệm, biết sẻ chia và biết dừng lại trước những ham muốn không cần thiết.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc chạy theo mâm lễ lớn, vàng mã nhiều vô hình trung tạo áp lực tài chính cho chính người trong cuộc. Không ít gia đình rơi vào cảnh "vay tiền đi cúng", trong khi mục đích ban đầu của tết là nghỉ ngơi và sum vầy.

Ở góc độ xã hội, đốt vàng mã còn gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và làm sai lệch nhận thức của thế hệ trẻ về ý nghĩa thực sự của việc thờ cúng tổ tiên.

Vì sao nên bỏ dâng sao giải hạn?

Không chỉ vàng mã, các tập tục như xem ngày giờ, xem bói đầu năm, dâng sao giải hạn… cũng được nhiều người thực hành với tâm lý "có thờ có thiêng". Tuy nhiên, khi những hoạt động này bị tuyệt đối hóa, con người dễ rơi vào trạng thái lệ thuộc vào ngoại cảnh.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) trong đạo Phật không tồn tại khái niệm số mệnh bất biến. "Mỗi người là chủ nhân của nghiệp mình. Hạnh phúc hay khổ đau không đến từ sao chiếu, mà từ cách sống mỗi ngày", thượng tọa nhấn mạnh.

Hạnh phúc không đến từ sao chiếu mệnh, mà đến từ cách sống của chúng ta mỗi ngày ẢNH: K.A

Việc tin rằng chỉ cần làm một nghi lễ dâng sao giải hạn là có thể "giải xui", "xóa nghiệp" sẽ khiến con người lơ là trách nhiệm cá nhân. Thay vì thay đổi thói quen sống chưa tốt, nhiều người lại trông chờ vào nghi thức bên ngoài để an tâm về mặt tâm lý.

Hiện nay, ngay cả những phong tục đẹp như lì xì, chúc tết, đi chùa đầu năm cũng đang có nguy cơ bị vật chất hóa. Lì xì vốn là lời chúc may mắn, nhưng khi giá trị tinh thần bị thay thế bằng giá trị tiền bạc, người cho thì áp lực, người nhận thì so sánh, ý nghĩa nhân văn dần phai nhạt.

Theo các vị tu hành, tết không phải là dịp để "làm nhiều lễ hơn", mà là dịp để làm mới chính mình bỏ bớt những điều không cần thiết, khép lại bực bội cũ, mở ra sự lắng nghe và bao dung.

Loại bỏ mê tín không có nghĩa là phủ nhận truyền thống, mà là trả lại cho phong tục đúng tinh thần ban đầu, hướng con người đến sự tỉnh thức, giản dị và chân thật.

Khi bớt tin vào những điều huyễn hoặc bên ngoài, bớt cầu xin và bớt sợ hãi, tết sẽ không còn là chuỗi ngày chạy lễ, tốn kém và áp lực. Thay vào đó, đó sẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhìn lại một năm đã sống ra sao, đã đối xử với người thân thế nào, và bắt đầu năm mới bằng một tâm thế nhẹ nhàng, chủ động và sáng suốt hơn.