27 tháng chạp: Người dân ùn ùn về quê ăn tết, bến xe Miền Đông mới vào cao điểm

Sáng 27 tháng chạp, bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM) bước vào ngày cao điểm tiếp theo phục vụ người dân về quê ăn tết. Từ sáng sớm, khu vực sảnh chờ đã đông kín hành khách, các lối đi luôn trong trạng thái nhộn nhịp.

Nhiều người đến bến xe đa phần bằng metro, xe công nghệ hoặc xe buýt và kéo va li, đồ đạc lỉnh kỉnh. Bên trong bến, các tuyến xe đi miền Trung, Tây nguyên ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt. Nhân viên bến xe và các nhà xe liên tục hướng dẫn, kiểm soát vé, giúp hành khách lên xe đúng giờ.

Sáng 27 tết, trong ngày nghỉ tết đầu tiên, người dân ùn ùn đến bến xe Miền Đông mới để về quê ăn tết ẢNH: PHẠM HỮU

Hành khách kéo va li, lỉnh kỉnh đồ đạc vào sảnh chờ của bến xe ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực sảnh chờ, nhiều người ngồi đợi đến giờ chuyến xe của mình khởi hành. Vì sợ kẹt xe, trễ chuyến nên có người đến từ rất sớm ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, vào sáng nay, lượng người đến bến xe khá đông, nhưng đến khoảng hơn 10 giờ, các tuyến xe rời bến nhưng tuyến đi vào giữa trưa ít lại nên khu vực sảnh chờ tương đối ít khách hơn so với thời điểm hôm qua và các ngày gần kề trước đây. Các hành khách ngồi tại sảnh chờ không quá đông nhưng cũng phủ khắp các khu vực của bến xe.

Đa phần khách đến đây đều đã mua vé từ trước hoặc qua các ứng dụng nên không còn cảnh chen chân mua vé như mọi năm. Số ít người chưa kịp mua vé trước nên phải đến quầy vé các nhà xe để mua và đi trong ngày.

Theo đại diện Samco, cao điểm phục vụ tết 2026 sẽ kéo dài 20 ngày, từ 20 tháng chạp (7.2) đến hết mùng 10 tết (26.2). Trong thời gian này, bến xe Miền Đông dự kiến khai thác 10.052 chuyến, đáp ứng khoảng 181.968 lượt khách; bến xe Miền Đông mới có 8.850 chuyến, phục vụ khoảng 164.460 lượt khách. Riêng ngày 13.2 (26 tháng chạp), bến dự kiến phục vụ 754 chuyến xe với 23.020 lượt khách, tăng 9% về số chuyến và 16% về hành khách so với cùng ngày năm trước.

Lượng khách đến bến xe vào sáng nay ít hơn những ngày trước đây ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều hành khách lên xe khoảng hơn 10 giờ sáng nay 14.2 ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực xe Phương Trang đông hành khách nhất ẢNH: PHẠM HỮU