Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 11.2, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đến thăm, chúc tết Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác chăm lo an sinh xã hội ẢNH: ĐĂNG HUY

Tiếp đoàn có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự đồng lòng của nhân dân TP.HCM, trong đó có các tín đồ phật tử, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết sự thành công của đại lễ Vesak 2025 lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM đã giúp khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế ẢNH: ĐĂNG HUY

"Năm qua, Phật giáo TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tổ chức thành công đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Đây là dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò, vị thế của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế", ông Nguyễn Văn Được đánh giá.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tiếp đoàn TP.HCM đến thăm, chúc tết còn có các vị chư tôn đức Phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội ẢNH: ĐĂNG HUY

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Giáo hội và chúc trưởng lão hòa thượng, chức sắc, chức việc cùng phật tử một năm mới an lạc, cát tường.

Đáp từ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ khi lãnh đạo TP.HCM đến thăm Giáo hội trong không khí mừng xuân, mừng Đảng tròn 96 năm tuổi, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa đạo và đời.

Trưởng lão hòa thượng cho biết, từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đến nay, TP.HCM luôn là trung tâm quan trọng, nơi đặt Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, điều hành nhiều hoạt động Phật sự trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, Giáo hội luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Thành ủy, UBND TP.HCM và các sở, ngành.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ xúc động, hoan hỷ khi Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn đến thăm hỏi, chúc tết ẢNH: ĐĂNG HUY

Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UBND TP.HCM và các ban, ngành để tổ chức các sự kiện lớn ẢNH: ĐĂNG HUY

"Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền thành phố đã góp phần giúp Giáo hội tổ chức thành công đại lễ Vesak, cũng như ổn định bộ máy nhân sự sau khi tinh gọn, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ.

Trưởng lão hòa thượng cũng thông tin, năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập tại TP.HCM (7.11.1981 - 7.11.2026), gắn với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UBND TP.HCM và các ban, ngành để tổ chức thành công các sự kiện lớn, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết hài hòa giữa đạo và đời, chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.