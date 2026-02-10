TP.HCM trao bằng khen cho thượng tọa Thích Thanh Phong và thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều 10.2, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trực tiếp trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho thượng tọa Thích Thanh Phong và thượng tọa Thích Tâm Hải vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi trao bằng khen của TP.HCM đến 2 thượng tọa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tọa Thích Thanh Phong hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm.

Thượng tọa Thích Tâm Hải hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, với phương châm "phục vụ chúng sinh chính là cúng dường chư Phật", đông đảo chức sắc, tín đồ Phật giáo, trong đó có thượng tọa Thích Thanh Phong và thượng tọa Thích Tâm Hải đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thượng tọa Thích Thanh Phong (bìa phải) và thượng tọa Thích Tâm Hải có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng nhiều phong trào, hoạt động nhân đạo, nhân văn do các chức sắc Phật giáo vận động, tổ chức đã góp phần làm cho các sự kiện tuyên truyền của TP.HCM trở nên gần gũi, xúc động và giàu tính lan tỏa hơn, phát huy mạnh mẽ tình làng nghĩa xóm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào bằng những hành động cụ thể, thiết thực.



"TP.HCM không có việc gì là nhỏ. Mỗi hành động, mỗi việc làm vì cộng đồng, vì sự phát triển của từng địa phương đều có giá trị và đóng góp chung cho sự phát triển của TP.HCM cũng như cho đất nước", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc Phật giáo.

Nhân dịp tết đến xuân về, ông Nguyễn Phước Lộc chúc 2 thượng tọa dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự cho Giáo hội và TP.HCM, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể chức sắc, chức việc và phật tử trên địa bàn TP.HCM.

Hai thượng tọa xúc động trước sự ghi nhận của lãnh đạo TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáp từ, thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá của lãnh đạo TP.HCM khi trao tặng phần thưởng cao quý cho hai cá nhân.

Theo thượng tọa, việc được khen thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng những đóng góp này không chỉ là của cá nhân mà là kết quả chung của toàn thể Giáo hội, của tăng ni, phật tử đã đồng hành cùng các chương trình tuyên truyền, lan tỏa tinh thần "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc".

Thượng tọa Thích Thanh Phong cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các sở, ban, ngành TP đã nhiều năm qua luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tận tình cho các công tác Phật sự.

Nhờ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc tổ chức thành công đại lễ Vesak và lễ cung rước xá lợi Phật.

Trong năm 2026, thượng tọa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM để Phật giáo TP.HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, nối tiếp những dấu ấn từ đại lễ Vesak.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, thượng tọa Thích Thanh Phong chúc lãnh đạo TP.HCM cùng toàn thể đồng bào dồi dào sức khỏe, tiếp tục chung tay xây dựng quê hương, đất nước và TP.HCM ngày càng giàu mạnh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và nạn nhân thiên tai trên cả nước. Trong đợt bão lũ miền Trung năm 2025, thượng tọa cùng tăng ni, phật tử tổ chức các bếp cơm dã chiến, cung cấp hàng chục ngàn suất ăn mỗi ngày, đồng thời trao quà cứu trợ, tiền mặt và nhu yếu phẩm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội. Thượng tọa Thích Tâm Hải giữ vai trò chủ chốt trong công tác thông tin - truyền thông của đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM. Thượng tọa trực tiếp điều phối hoạt động báo chí, huy động tình nguyện viên, tổ chức truyền hình, phát trực tiếp và các ấn phẩm truyền thông, góp phần quan trọng giúp đại lễ diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rộng rãi trong nước và quốc tế.



