Phật giáo người Hoa TP.HCM thăm y bác sĩ, tu sĩ Bệnh viện Nhân Ái

Ngày 9.2, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ban đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhân Ái (xã Đức Hạnh, Đồng Nai) nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.



Ban đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM trao tặng 120 triệu đồng giúp Bệnh viện Nhân Ái ẢNH: HOÀNG GIANG

Đoàn do bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, kiêm Trưởng ban đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM cùng chư tôn đức.

Tiếp đoàn có tiến sĩ - bác sĩ Lê Văn Tâm, đại diện Phòng Quản lý dịch vụ y tế (Sở Y tế TP.HCM) cùng đội ngũ y bác sĩ, các sơ đang công tác tại bệnh viện.

Đoàn cũng trao 30 triệu đến bếp dinh dưỡng Cộng đoàn Mai Linh ẢNH: HOÀNG GIANG

Tại buổi làm việc, đoàn đã theo dõi clip báo cáo về hoạt động của Bệnh viện Nhân Ái trong thời gian qua.

Trong chương trình, hòa thượng Thích Huệ Công đã thay mặt Ban đại diện Phật giáo người Hoa đã trao tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, bà Trần Kim Yến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhân Ái. Bà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong ngành y tế.

Đoàn thăm hỏi các tu sĩ tình nguyện chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Ái ẢNH: HOÀNG GIANG

Nhân dịp năm mới, bà Trần Kim Yến chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bệnh viện đón một mùa tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại nhiều niềm tin và hy vọng cho bệnh nhân.

Bệnh viện Nhân Ái là cơ sở y tế đặc biệt trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, được thành lập năm 2006.

Đây là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, tiếp nhận và điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS, lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc và các trường hợp tâm thần kết hợp HIV.

Từ một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, Bệnh viện Nhân Ái trở thành "ngôi nhà chung" của hàng trăm bệnh nhân nặng, phần lớn ở giai đoạn cuối, nhiều người bị gia đình và xã hội xa lánh. Không chỉ chữa bệnh, bệnh viện còn chăm sóc toàn diện về tâm lý, dinh dưỡng và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Một điểm rất đặc biệt ở Bệnh viện Nhân Ái là sự gắn bó của các tu sĩ Công giáo. Họ đã rời thành phố, tình nguyện đến vùng núi xa xôi này để ở lại, làm việc và chăm sóc bệnh nhân mỗi ngày.

Hiện nay, bệnh viện có quy mô khoảng 450 giường bệnh, với hơn 395 cán bộ, viên chức, người lao động. Đây được xem là mô hình tiêu biểu về y tế nhân văn, góp phần giảm kỳ thị và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.