Phật giáo TP.HCM đóng góp hơn 900 tỉ chăm lo an sinh xã hội năm 2025

Sáng 27.12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2025. Tham dự có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng dự có chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM.

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM diễn ra sáng 27.12 ẢNH: ĐĂNG HUY

Về phía chính quyền có ông Đoàn Văn Đồng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; thượng tá Phạm Thị Yến Bình, Phó trưởng phòng An ninh nội địa (Công an TP.HCM).

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, từ ngày 1.7.2025, Phật giáo TP.HCM sáp nhập Phật giáo tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, trở thành giáo hội có số lượng tự viện, tăng ni, phật tử đông nhất cả nước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Phật giáo TP.HCM là tổ chức tôn giáo có vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền TP.HCM. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM luôn năng động, sáng tạo mọi hoạt động Phật sự nhằm góp phần kiến tạo thành phố mang tên Bác là siêu đô thị thông minh, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của quốc gia và khu vực.

Theo báo cáo, năm 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM luôn đồng hành với lãnh đạo TP.HCM trong các mục tiêu, chương trình hành động thiết thực nhằm hướng đến phát triển thành phố xanh, sạch, đẹp, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

Phật giáo TP.HCM đã có nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HUY

Phật giáo TP.HCM đã có nhiều hoạt động nổi bật trong năm qua, trong đó, điểm nhấn là chương trình đại lễ Phật đản Vesak 2025; cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái xá lợi Phật, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Đáng chú ý, với sự đoàn kết chung lòng của các đơn vị, tập thể, tổ chức thành viên, các tự viện, tăng ni, phật tử... công tác chăm lo, an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM năm 2025 đạt trên 929 tỉ đồng.

Phật giáo TP.HCM lan tỏa truyền thống nghĩa tình

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM vì đã tích cực tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động của MTTQ TP.HCM trong năm qua.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao sự đóng góp của Phật giáo TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ, hơn 900 tỉ đồng cho các hoạt động chăm lo, an sinh xã hội mà Phật giáo TP.HCM đóng góp là con số rất lớn, ấn tượng. Giáo hội đã lan tỏa truyền thống nghĩa tình của người dân TP.HCM đến người dân đang gặp khó khăn, thể hiện sự đùm bọc, giúp đỡ mọi người theo quan điểm từ bi của Đức Phật.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận xét, các tự viện, tổ chức trong giáo hội đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần của hàng triệu người dân TP.HCM. Ông kỳ vọng, năm tới, Giáo hội Phật giáo TP.HCM tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, vận động phật tử cùng tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng tự viện xanh, sạch.

Chư ni tham dự hội nghị tổng kết ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong chương trình, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã trao bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tại địa phương.

Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn định hướng công tác năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HUY

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen các tập thể tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương ẢNH: V.P



