Đúng 8 giờ hôm nay 20.12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cử hành đại lễ tưởng niệm 776 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Tham dự đại lễ có Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng.

Chư tôn đức cung kính đón đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm dự lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng dự lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội TP.HCM, các cấp giáo hội và phật tử.

Mở đầu buổi lễ, hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã thông qua tiểu sử Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sau đó, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc văn tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo diễn văn, từ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử - phái Thiền Việt Nam đầu tiên do tổ sáng lập, đã đặt nền móng trên những di sản văn hóa muôn đời cho nhân thế. Do đó, dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức, đạo nghiệp của tổ sư vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân.

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của tổ, của hồn thiêng sông núi Đại Việt và tinh thần đoàn kết hòa hợp đa tôn giáo, xây dựng một tịnh độ tại nhân gian bằng tinh thần Phật giáo Việt Nam, con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Địa lão hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành lễ tưởng niệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trưởng lão hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt chư tôn đức nguyện giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, độc lập tổ quốc. Giáo hội sẽ nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng và xã hội; tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển.

Đồng thời, giáo hội sẽ thực hiện hiệu quả phương châm "tốt đời, đẹp đạo", gìn giữ truyền thống dân tộc, đề cao tinh thần tự lực, tự cường. Giáo hội sẽ phát huy nội lực và ngoại lực, góp phần xây dựng đạo pháp và đất nước phồn vinh, văn minh, tiến bộ.

Sau cùng, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử hành nghi lễ tưởng niệm.

Đại lễ tưởng niệm 776 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn diễn ra trong không khí trang nghiêm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nguyện giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội TP.HCM, các cấp giáo hội và phật tử cùng dự lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức, đạo nghiệp của tổ sư vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử - phái Thiền Việt Nam đầu tiên do tổ sáng lập, đã được lập cước trên những di sản văn hóa muôn đời cho nhân thế ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chư ni trong buổi đại lễ tưởng niệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 7.12.1258, con trưởng Vua Trần Thánh Tông và Hoàng thái hậu Nguyên Thánh. Năm 16 tuổi, ngài được lập làm Đông cung Thái tử, sớm được giáo dục toàn diện Nho - Phật, đặc biệt chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Thiền tông của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Năm 1279, ngài lên ngôi Hoàng đế, trị vì Đại Việt theo đường lối lấy đức an dân và hai lần lãnh đạo quân dân chiến thắng quân Nguyên - Mông. Năm 1293, ngài nhường ngôi cho Trần Anh Tông, xuất gia tu hành, lấy hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà, chuyên tâm hoằng dương Phật pháp, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Ngài có đóng góp quan trọng trong ngoại giao với Chiêm Thành, góp phần mở rộng bờ cõi Đại Việt về phương Nam. Đức Phật hoàng viên tịch năm 1308 tại am Ngọa Vân, thọ 51 tuổi. Sau đó, vua quan, quần thần, văn võ bá quan, đệ tử Pháp Loa, Bảo Sát và chúng tăng trong nước cử hành lễ trà tỳ. Xá lợi của ngài được chia làm hai phần, một phần xây tháp thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng - Thái Bình; một phần xây tháp tôn thờ tại chùa Vân Yên - Yên Tử, Quảng Ninh, lấy hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, dâng Thánh hiệu: Đại Thánh Trần Triều, Trúc Lâm Đầu Đà, Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.



