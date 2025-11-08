Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cầu nguyện tại nghĩa trang Đô Thành cũ

Trước lễ khai kinh trong lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: HOÀNG GIANG

Tháp tùng Đức Pháp chủ có trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thông, Phó thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Theo Báo Giác Ngộ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng là nhân chứng của nhiều biến động, những đổi thay và phát triển của vùng đất Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM trong gần 90 năm qua.

Công viên Lê Thị Riêng hình thành 43 năm nay, trước đó, tại đây là nghĩa trang Đô Thành, nghĩa địa Chí Hòa - nơi an táng nhiều lớp người với danh phận khác nhau.

Đức Pháp chủ cùng chư tôn đức dâng hương cầu nguyện ẢNH: HOÀNG GIANG

Đặc biệt, nơi đây có phần mộ của Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1904 - 1931); phần mộ liệt sĩ Lê Thị Riêng, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Phó trưởng ban Công vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định cùng nhiều liệt sĩ chưa rõ phương danh; ngôi mộ tập thể vùi xác các chiến sĩ hy sinh trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)…

Tại cổng chính Nghĩa trang Đô Thành trước đây, chư tăng ni và phật tử với cảm thức chuyển hóa đã cùng tôn tạo tượng Bồ tát Địa Tạng trong tâm nguyện nương nhờ nguyện lực của ngài hóa giải mọi oan khiên, gieo niệm bình đẳng cho người đã khuất, đồng cầu cho tất cả các hương linh được siêu thoát.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt ban tổ chức tác bạch pháp sự lên Đức Pháp chủ ẢNH: HOÀNG GIANG

Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thông, Phó thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ẢNH: HOÀNG GIANG

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ẢNH: HOÀNG GIANG

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng luôn nhắc nhở tăng ni tinh thần uống nước nhớ nguồn ẢNH: HOÀNG GIANG

Đại lão hòa thượng thăm phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú ẢNH: HOÀNG GIANG

Phật tử cùng trang nghiêm dự lễ ẢNH: HOÀNG GIANG

Với trải nghiệm thực tiễn và chiêm nghiệm trong lý duyên khởi, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng luôn nhắc nhở tăng ni tinh thần uống nước nhớ nguồn. "Nền độc lập, hòa bình và thống nhất hôm nay là kết quả của bao xương máu, sự hy sinh của các bậc tiền nhân, những người vì nước quên mình và lớp lớp đồng bào đã kế thừa, giữ gìn truyền thống, văn hóa, tôn giáo của dân tộc", ngài từng huấn thị.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại nghĩa trang Đô Thành trong ngày 8 và ngày 9.11.