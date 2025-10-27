Sáng nay 27.10, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang.
Đúng 5 giờ sáng 27.10, lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh được cử hành tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM). Đây là 1 trong 3 cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Tham dự lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự.
Cùng tham dự có các chư vị Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các ban chuyên môn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng môn đồ pháp quyến.
Theo cáo phó của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; nguyên Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội; nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM...
Ngài cũng là trụ trì chùa Khánh Anh, phường Vườn Lài, TP.HCM; viện chủ chùa Long Phú, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.
Sau thời gian lâm bệnh, ngài viên tịch vào 9 giờ 55 phút ngày 25.10.2025, nhằm ngày 5.9 năm Ất Tỵ tại chùa Phổ Quang. Ngài trụ thế 84 năm, 64 năm hạ lạp.
Bình luận (0)