Đời sống Cộng đồng

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
27/10/2025 08:23 GMT+7

Sáng nay 27.10, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang.

Đúng 5 giờ sáng 27.10, lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh được cử hành tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM). Đây là 1 trong 3 cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 1.

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh được cử hành trang nghiêm tại chùa Phổ Quang

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tham dự lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự.

Cùng tham dự có các chư vị Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các ban chuyên môn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng môn đồ pháp quyến.

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 2.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1941 tại thôn Tân Lộc, tổng Minh Hóa, tỉnh Kiến Hòa (trước sáp nhập là huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre - nay thuộc xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long). Ngài là con út trong gia đình có 4 anh chị em

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo cáo phó của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; nguyên Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội; nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM...

Ngài cũng là trụ trì chùa Khánh Anh, phường Vườn Lài, TP.HCM; viện chủ chùa Long Phú, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Sau thời gian lâm bệnh, ngài viên tịch vào 9 giờ 55 phút ngày 25.10.2025, nhằm ngày 5.9 năm Ất Tỵ tại chùa Phổ Quang. Ngài trụ thế 84 năm, 64 năm hạ lạp.

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 4.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh đã đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau ở Trung ương Giáo hội và Phật giáo TP.HCM. Dù ở cương vị nào ngài đều có nhiều đóng góp quan trọng đối với các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và luôn nhận được tình cảm kính trọng của tăng ni, phật tử

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 5.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng chư vị trong Hội đồng Trị sự dự lễ truy niệm, tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 6.

Lúc sinh thời, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh đã cùng chư tôn đức lãnh đạo giáo hội đi đến nhiều tỉnh, thành phố phục hồi các hoạt động Phật sự đúng chánh pháp tại các cơ sở tự viện; kêu gọi công đức trùng tu các cơ sở tự viện xuống cấp, động viên tăng ni, phật tử yên tâm hành đạo và tích cực tham gia lao động sản xuất, ổn định đời sống tu hành

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 7.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc điếu văn tưởng nhớ cuộc đời của trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 8.

Chư ni tham dự lễ truy niệm tại chùa Phổ Quang

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 9.

Từ năm lên 7 tuổi (1947), trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh được cha mẹ cho phép thế phát xuất gia tại chùa Long Phú. Năm 15 tuổi (1956), ngài được hòa thượng bổn sư cho thọ giới Sa di phương trượng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 10.

Phật tử có mặt từ sáng sớm cùng tham dự lễ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 11.

Các phật tử đến viếng trưởng lão hòa thượng. Ngài đã dấn thân phụng sự, có nhiều đóng góp to lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 12.

Phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh rời chùa Phổ Quang về quê hương - nhập tháp tại chùa Long Phú, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phổ Quang - Ảnh 13.

Cả cuộc đời của ngài đã có nhiều công lao to lớn, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phụng sự đạo pháp và dân tộc

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch sáng nay 25.10, trụ thế 84 năm.

