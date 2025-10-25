Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/10/2025 12:47 GMT+7

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch sáng nay 25.10, trụ thế 84 năm.

Theo Báo Giác Ngộ, hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM viên tịch lúc 9 giờ 55 phút sáng nay 25.10 tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 20.12.1941 tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941 - 2025)

ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

Hòa thượng tham gia hoạt động Phật sự rất sớm. Từ năm 1976 đến năm 1981, hòa thượng đảm nhiệm Phó ban Liên lạc Phật giáo yêu nước quận 10 (cũ), đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (1982), tham gia vào Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ II (1987 - 1990) với vai trò ủy viên.

Hòa thượng từng đảm nhận nhiều vị trí trong Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Hòa thượng còn là đại biểu HĐND TP.HCM từ khóa IV đến khóa IX; thành viên Ban Pháp chế HĐND TP.HCM từ năm 1989 đến 1999; từ năm 2004 đến nay, thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM...

Thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, lễ tang hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, 1 trong 3 cơ sở tự viện trực thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 19 giờ hôm nay.

Kim quan được tôn trí tại chùa Phổ Quang, tọa lạc tại số 64/3 đường Huỳnh Lan Khanh (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).

