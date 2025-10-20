Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
20/10/2025 09:20 GMT+7

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cử hành trang nghiêm tại chùa Thanh Sơn (TP.HCM) sáng nay 20.10.

Sáng nay 20.10, sau lễ truy niệm tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM, Ban tổ chức lễ tang và Ban giám hiệu trường đã phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông đến chùa Thanh Sơn (phường Long Bình) làm lễ trà tỳ, nhập bảo tháp.

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 1.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông (1928 - 2025)

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện diện tại lễ trà tỳ trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Cùng tham dự lễ trà tỳ, nhập bảo tháp tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông còn có Ban giám hiệu, Ban giảng huấn, tăng ni sinh Trường trung cấp Phật học TP.HCM, chư tăng ni các tự viện cùng phật tử, người dân.

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 2.

Ban tổ chức lễ tang phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông về chùa Thanh Sơn để ngài an nghỉ là thực hiện theo đúng di nguyện của ngài

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 3.

Không gian trang nghiêm cung kính đón kim quan trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo cáo phó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học TP.HCM.

Ngài cũng là nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tăng ni TP.HCM, viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp) và viện chủ Liễu Liễu Đường (Lâm Đồng).

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17.10.2025, nhằm ngày 26.8 năm Ất Tỵ tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM (số 1 đường số 8, phường Phước Long, TP.HCM). Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 76 năm.

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 4.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, sinh năm Mậu Thìn (1928). Ngài xuất gia với hòa thượng Hồng Tường tại chùa Phù Châu (Đồng Tháp) năm 19 tuổi, được ban pháp danh Nhựt Thuần

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 5.

Sau năm 1975, ngài tham gia Ban liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn. Ngài tham gia Giáo hội Phật giáo từ ngày đầu thành lập (1981), được suy cử vào Hội đồng Trị sự, đảm nhận Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, đồng thời là Phó ban Trị sự kiêm Ủy viên Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 6.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường cơ bản Phật học TP.HCM (nay là Trường trung cấp Phật học TP.HCM) từ lúc thành lập (1988) và đảm nhiệm chức vụ này cho đến ngày viên tịch

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 7.

Trưởng lão hòa thượng là tác giả, dịch giả nhiều sách Phật học giá trị dưới bút danh Như Huyễn Thiền sư. Năm 2017, ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục, là giáo thọ trực tiếp, bậc thầy của nhiều thế hệ tăng ni tại TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 8.

Lễ trà tỳ có nghĩa là hỏa táng. Trong tang lễ của trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, lễ trà tỳ được cử hành tượng trưng, các vị trưởng lão trong Hội đồng Chứng minh cầm nhang hoặc đèn cầy hơ xung quanh kim quan của ngài để nhập tháp

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 9.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 17.10.2025 (tức ngày 26.8 năm Ất Tỵ) tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 10.

Từ những năm đầu tham gia Giáo hội cho đến khi đảm nhận trọng trách Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học, trưởng lão hòa thượng luôn giữ tâm khiêm cung, lấy giáo dục làm nền tảng, lấy việc đào tạo tăng tài làm chí nguyện cả đời

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 11.

Trưởng lão hòa thượng là bậc mô phạm từ thân giáo đến khẩu giáo, luôn lấy đức hạnh và trí tuệ soi đường cho thế hệ học tăng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tăng ni sinh các thời kỳ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 12.

Tăng ni, phật tử cung kính tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông nhập bảo tháp

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 13.

Trong 2 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức lễ tang đã đón tiếp hơn 100 phái đoàn chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM; Ban Trị sự các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP.HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh thành...

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 14.

Những bông hoa cúc trắng tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 15.

Trước lễ nhập bảo tháp, lễ tang trưởng lão hòa thượng được tổ chức tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM theo di nguyện của ngài

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 16.

Trưởng lão hòa thượng là vị giáo phẩm với gần 100 năm gắn bó với Phật giáo Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng qua nhiều vai trò và giai đoạn lịch sử của đất nước

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn - Ảnh 18.

Chư tăng ni cúi đầu tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông nhập bảo tháp ở chùa Long Sơn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có cáo phó về chương trình lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông - thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Từ dấu chân lịch sử đến hơi thở điện ảnh: Chân dung Sơ tổ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

trưởng lão hòa thượng thích từ thông lễ trà tỳ trưởng lão hòa thượng thích từ thông viên tịch lễ nhập bảo tháp Chùa Thanh Sơn TP.HCM Giáo hội phật giáo việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận