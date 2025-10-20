Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn

Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cử hành trang nghiêm tại chùa Thanh Sơn (TP.HCM) sáng nay 20.10.
Sáng nay 20.10, sau lễ truy niệm tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM, Ban tổ chức lễ tang và Ban giám hiệu trường đã phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông đến chùa Thanh Sơn (phường Long Bình) làm lễ trà tỳ, nhập bảo tháp.
Hiện diện tại lễ trà tỳ trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Cùng tham dự lễ trà tỳ, nhập bảo tháp tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông còn có Ban giám hiệu, Ban giảng huấn, tăng ni sinh Trường trung cấp Phật học TP.HCM, chư tăng ni các tự viện cùng phật tử, người dân.
Theo cáo phó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học TP.HCM.
Ngài cũng là nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tăng ni TP.HCM, viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp) và viện chủ Liễu Liễu Đường (Lâm Đồng).
Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17.10.2025, nhằm ngày 26.8 năm Ất Tỵ tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM (số 1 đường số 8, phường Phước Long, TP.HCM). Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 76 năm.
