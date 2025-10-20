Lễ trà tỳ, nhập bảo tháp trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ở chùa Thanh Sơn

Sáng nay 20.10, sau lễ truy niệm tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM, Ban tổ chức lễ tang và Ban giám hiệu trường đã phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông đến chùa Thanh Sơn (phường Long Bình) làm lễ trà tỳ, nhập bảo tháp.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông (1928 - 2025) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện diện tại lễ trà tỳ trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Cùng tham dự lễ trà tỳ, nhập bảo tháp tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông còn có Ban giám hiệu, Ban giảng huấn, tăng ni sinh Trường trung cấp Phật học TP.HCM, chư tăng ni các tự viện cùng phật tử, người dân.

Ban tổ chức lễ tang phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông về chùa Thanh Sơn để ngài an nghỉ là thực hiện theo đúng di nguyện của ngài ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không gian trang nghiêm cung kính đón kim quan trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo cáo phó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học TP.HCM.

Ngài cũng là nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tăng ni TP.HCM, viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp) và viện chủ Liễu Liễu Đường (Lâm Đồng).

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17.10.2025, nhằm ngày 26.8 năm Ất Tỵ tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM (số 1 đường số 8, phường Phước Long, TP.HCM). Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 76 năm.

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, sinh năm Mậu Thìn (1928). Ngài xuất gia với hòa thượng Hồng Tường tại chùa Phù Châu (Đồng Tháp) năm 19 tuổi, được ban pháp danh Nhựt Thuần ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau năm 1975, ngài tham gia Ban liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn. Ngài tham gia Giáo hội Phật giáo từ ngày đầu thành lập (1981), được suy cử vào Hội đồng Trị sự, đảm nhận Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, đồng thời là Phó ban Trị sự kiêm Ủy viên Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường cơ bản Phật học TP.HCM (nay là Trường trung cấp Phật học TP.HCM) từ lúc thành lập (1988) và đảm nhiệm chức vụ này cho đến ngày viên tịch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng là tác giả, dịch giả nhiều sách Phật học giá trị dưới bút danh Như Huyễn Thiền sư. Năm 2017, ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục, là giáo thọ trực tiếp, bậc thầy của nhiều thế hệ tăng ni tại TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ trà tỳ có nghĩa là hỏa táng. Trong tang lễ của trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông, lễ trà tỳ được cử hành tượng trưng, các vị trưởng lão trong Hội đồng Chứng minh cầm nhang hoặc đèn cầy hơ xung quanh kim quan của ngài để nhập tháp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 17.10.2025 (tức ngày 26.8 năm Ất Tỵ) tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ những năm đầu tham gia Giáo hội cho đến khi đảm nhận trọng trách Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học, trưởng lão hòa thượng luôn giữ tâm khiêm cung, lấy giáo dục làm nền tảng, lấy việc đào tạo tăng tài làm chí nguyện cả đời ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng là bậc mô phạm từ thân giáo đến khẩu giáo, luôn lấy đức hạnh và trí tuệ soi đường cho thế hệ học tăng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tăng ni sinh các thời kỳ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tăng ni, phật tử cung kính tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông nhập bảo tháp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong 2 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức lễ tang đã đón tiếp hơn 100 phái đoàn chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM; Ban Trị sự các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP.HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh thành... ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những bông hoa cúc trắng tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trước lễ nhập bảo tháp, lễ tang trưởng lão hòa thượng được tổ chức tại Trường trung cấp Phật học TP.HCM theo di nguyện của ngài ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng là vị giáo phẩm với gần 100 năm gắn bó với Phật giáo Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng qua nhiều vai trò và giai đoạn lịch sử của đất nước ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG