Chuyển gần 2 tỉ tiền phúng điếu trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh cứu trợ đồng bào bị thiên tai

Theo Báo Giác Ngộ, thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã chuyển gần 2 tỉ đồng tiền phúng điếu trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh để cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ, ban tổ chức lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932 - 2025) đã tiếp nhận tiền phúng điếu từ các phái đoàn, cá nhân, đơn vị, tổng cộng 1.949.000.000 đồng.

Gần 2 tỉ đồng tiền phúng điếu trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh dùng để cứu trợ đồng bào bị thiên tai ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Sau khi lễ tang hoàn mãn, chúng tôi đã tiếp nhận và cho chuyển số tịnh tài trên đến Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM hôm qua (13.10), để chuẩn bị cho chuyến hỗ trợ đồng bào ở các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai qua hai cơn bão số 10 và 11", thượng tọa trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thông tin.

Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết, đây là tâm nguyện của trưởng lão hòa thượng Phó pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc sinh thời. Ngài không giữ tịnh tài cho các mục đích cá nhân, rất thận trọng trong việc thọ dụng vật phẩm cúng dường và thường khích lệ chia sẻ những gì có được với đồng bào, người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 sáng 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Trong những ngày diễn ra lễ tang tại chùa Vĩnh Nghiêm, có nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giáo hội và ban trị sự các tỉnh, thành phố, các tự viện, tăng ni, phật tử và các đơn vị đến viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm, tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Sau lễ truy điệu của Giáo hội và sơn môn pháp phái cùng môn đồ pháp quyến, kim quan trưởng lão hòa thượng đã được về chùa Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - trú xứ do ngài khai sơn và nhập tháp tại đây.

