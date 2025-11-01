Trang nghiêm lễ dâng y Kathina Hoàng gia của Bộ Ngoại giao Thái Lan tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 1.11, ông Wichawat Isarapakdi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan chủ trì lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) lên chư tăng.

Buổi lễ được quang lâm chứng minh bởi đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM.

Về phía chính quyền có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Trần Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM...

Từ năm 1995 đến nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan hằng năm đều tổ chức lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại các tự viện ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực ngoại giao văn hóa của Thái Lan nhằm củng cố tình hữu nghị và tăng cường kết nối nhân dân thông qua Phật giáo

Năm 2025, lễ dâng y Kathina Hoàng gia được tổ chức tại 8 quốc gia: Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Bhutan, Sri Lanka, Lào, Việt Nam và Trung Quốc

Trong buổi lễ dâng y Kathina Hoàng gia, ông Wichawat Isarapakdi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan đã cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và tưởng niệm công ơn của Hoàng Thái hậu Sirikit (thân mẫu của Đức Vua Thái Lan) đã qua đời vào ngày 24.10.2025.



Theo ông Wichawat Isarapakdi, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thực hiện nghi lễ dâng y Kathina tại các ngôi chùa Phật giáo ở nước ngoài liên tục từ năm 1995. Mục tiêu của hoạt động là hoằng dương Phật pháp tại hải ngoại, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Thái Lan với các quốc gia có cùng tín ngưỡng Phật giáo.

Lễ dâng y Kathina lần này là lần thứ 18 được tổ chức tại Việt Nam, là biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa Thái Lan và Việt Nam

"Việt Nam là một trong những quốc gia đã liên tục phối hợp thực hiện hoạt động này, bởi Phật giáo là tôn giáo được đông đảo người dân 2 nước Thái Lan, Việt Nam cùng tôn kính và giữ gìn", ông Wichawat Isarapakdi chia sẻ.

Thay mặt Chính phủ Thái Lan, ông Wichawat Isarapakdi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng và chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và người dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu.

Lễ dâng y Kathina Hoàng gia hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm tới

Sự kiện năm nay đánh dấu lễ dâng y Kathina Hoàng gia lần thứ 18 do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là năm 2 nước Thái Lan và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ quan hệ cao nhất mà mỗi bên có với một quốc gia khác.

Buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là nghi lễ truyền thống dâng y tạo phước có giá trị tâm linh cao quý, mà còn là cơ hội tăng cường tình hữu nghị và giao lưu văn hóa bền vững giữa nhân dân 2 nước.