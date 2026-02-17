Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA gửi quà đặc biệt đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Chúc tết tài lộc…

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 của Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã gửi thư chúc mừng năm mới tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong thư, lãnh đạo FIFA nhắc đến thời khắc thiêng liêng khi người dân Việt Nam đón năm mới: “Vào thứ ba, ngày 17. 2.2026, hàng tỉ người trên thế giới sẽ hân hoan đón chào Tết Nguyên đán. Chúng tôi xin gửi đến ngài (Trần Quốc Tuấn) những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm Bính Ngọ. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho ngài và gia đình sức khỏe, tài lộc, thành công và nhiều hạnh phúc”.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF ẢNH: VFF

Hai nhà lãnh đạo FIFA đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trong năm 2026 - năm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hiện giữ vai trò Ủy viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trưởng ban Thi đấu AFC.

Dấu ấn năm 2025 và vai trò của VFF

Năm 2025 được xem là một năm giàu dấu ấn của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup 2024) sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala. Đây là thành quả quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ và tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam trong năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam năm 2025 đến từ đội tuyển U.23 Việt Nam. Ở khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh vượt trội để lên ngôi vô địch Đông Nam Á vào mùa hè 2025. Đến đầu năm 2026, lứa cầu thủ trẻ này thi đấu ấn tượng khi đối đầu các đội bóng mạnh của châu lục như U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan, U.23 Hàn Quốc,… để giành tấm HCĐ U.23 châu Á đầy quý giá. Một dấu ấn đáng tự hào khác là việc 7 đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam đồng loạt giành vé tham dự các VCK châu Á, cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu lực lượng ở nhiều cấp độ.

U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Trong thành công chung ấy, vai trò của VFF được thể hiện rõ nét ở định hướng phát triển bền vững và chú trọng công tác đào tạo trẻ. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, VFF tiếp tục xây dựng nền tảng dài hạn cho bóng đá Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc hội nhập sâu hơn với hệ thống bóng đá quốc tế thông qua các vị trí công tác quan trọng mà ông Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm tại FIFA và AFC.

Mục tiêu năm 2026 - năm có World Cup

Bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước những mục tiêu quan trọng. Trọng tâm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2027, trong đó trận đấu đáng chú ý là cuộc đối đầu đội tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng bảng vào tháng 3 này.

Song song đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới việc duy trì sự phát triển của các lứa trẻ, chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để tạo sự chuyển giao ổn định giữa các thế hệ cầu thủ, đảm bảo tính liên tục trong chiến lược phát triển.

Năm 2026 cũng là năm diễn ra World Cup, vì vậy sự hợp tác giữa VFF với FIFA và AFC được kỳ vọng sẽ tiếp tục được tăng cường. Lá thư chúc tết từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm và mong muốn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong chặng đường sắp tới.