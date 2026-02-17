Bài học 'đắng' cho bóng đá Việt Nam: Muốn chuyên nghiệp, phải chỉn chu từ chi tiết tưởng là nhỏ nhất

Lời cảnh báo cho bóng đá Việt Nam

Án phạt xử thua 0-3 dành cho CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 (diễn ra ngày 11.2 trên sân Hàng Đẫy) đánh dấu khởi đầu không vui cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á cấp CLB.

CLB CAHN trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi bị xử thua ở cúp châu Á, do sử dụng cầu thủ trái quy định.

Cụ thể, cả Rogerio Alves và Stefan Mauk đều không đủ điều kiện đá trận lượt đi với Tampines, do đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng. Trong đó, thẻ vàng thứ ba ở trận hạ màn vòng bảng, đồng nghĩa hai cầu thủ này đều phải nghỉ trận tiếp theo, chính là màn so tài Tamipines.

Stefan Mauk (áo đỏ) trong trận gặp Tampines ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, đội ngũ chuyên môn của CLB CAHN đã không nắm được thông tin này. HLV Alexandre Polking vẫn xếp Mauk và Alves đá chính trước Tampines. Alves đá 64 phút, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Mauk đá trọn 90 phút. Cả hai đều góp công lớn giúp CLB CAHN thắng đậm 4-0. Đấy chính là cơ sở để AFC tính vào tình tiết tăng nặng. Sau khi nhận thông tin có thể bị xử phạt, HLV Polking chia sẻ thẳng thắn với Báo Thanh Niên: "Đó không phải chuyện kém may mắn, mà là vấn đề nảy sinh từ thiếu năng lực".

"Năng lực" mà ông Polking đề cập, dường như không phải đẳng cấp chuyên môn thuần túy, mà còn bao hàm việc tuân thủ các quy định, điều lệ giải, theo sát từng diễn biến để đưa ra nước đi phù hợp.

Thông thường các CLB luôn có đội ngũ ghi chép số liệu, đặc biệt là thẻ phạt. Có thể ghi chép tay, hoặc căn cứ trên thông cáo của AFC để liệt kê cầu thủ nào có nguy cơ bị treo giò, hoặc đang trong thời gian thụ án, để HLV trưởng đưa ra chỉ đạo dùng người phù hợp.

Trước trận thủ tục với Tai Po ở lượt cuối vòng bảng, Mauk và Alves đều đã nhận 2 thẻ vàng. Đáng ra, cả hai sẽ được xóa án nếu không phải nhận thêm thẻ. Vậy nhưng, ở trận cầu không còn ý nghĩa kết quả, CLB CAHN lại dùng cả Mauk và Alves. Để rồi, mỗi cầu thủ phải nhận một thẻ vàng và rơi cảnh tréo ngoe.

Rogerio Alves nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng ẢNH: MINH TÚ

Nếu được cảnh báo đều đủ và đúng lúc, HLV Polking Mauk hay Alves đã không ra sân ở trận gặp Tai Po để tránh rủi ro nhận thêm thẻ vàng. Thì có lẽ, đã không có án phạt xử thua đau đớn đúng ngày đầu năm mới.

Tuân thủ cuộc chơi

Trước CLB CAHN, từng có những đội bóng vất vả tuân thủ quy định của AFC, như CLB HAGL từng vào họp báo muộn 20 phút ở AFC Champions League Elite 2022, do phải dán... băng dính che đi logo nhà tài trợ mới đáp ứng tiêu chuẩn giải.

Một ví dụ nhỏ, nhưng cho thấy bước ra giải quốc tế, các đội cần chuyên nghiệp, chỉn chu từng mi li met.

Mọi sự thiếu chuyên nghiệp, bất cẩn đều đánh đổi bằng án phạt, khiến mồ hôi công sức của cả tập thể bị chôn vùi. Ở giải quốc tế, sẽ không có bất cứ ngoại lệ hay nhân nhượng nào.

Ngay cả những đội mạnh như Sanfreece Hiroshima (Nhật Bản) cũng mắc sai lầm dùng cầu thủ sai quy định (dẫn đến bị xử thua 0-3 trước Lion City Sailors dù đã thắng 6-1 ở lượt đi tứ kết AFC Champions League 2 mùa trước). Để thấy, mọi đội bóng đều có thể sai sót vì một giây bất cẩn.

Như HLV Polking nói với Báo Thanh Niên, con đường duy nhất hiện tại CLB CAHN có thể đi là "chiến đấu và đánh bại Tampines một lần nữa".

Từ chỗ gần như chắc chắn vào tứ kết, giờ thầy trò Polking đối diện nhiệm vụ bất khả thi, đó là thắng Tampines với cách biệt tối thiểu ba bàn trên sân khách. CLB CAHN đã nhận được bài học quý giá. Chẳng có con đường nào khác lúc này ngoài chiến đấu và hy vọng.

CLB CAHN bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi gặp Tampines Rovers, đồng thời bị phạt 2.000 USD do dùng 2 cầu thủ trái luật. Ngoài ra, khoản tiền thưởng 80.000 USD của CLB CAHN cũng bị cắt xuống còn 40.000 USD. Như vậy, tổng thiệt hại của đại diện V-League là 42.000 USD, tức hơn 1 tỉ đồng. Ở trận lượt về, CLB CAHN có thể dùng Stefan Mauk và Rogerio Alves, do cả hai được tính đã thực hiện xong án treo giò. CLB CAHN so tài Tampines trên sân Jalan Besar lúc 19 giờ 15 ngày mai (18.2).



