Thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê đón tết: Nhóc tì lai gây sốt, cực đáng yêu

Bùi Tiến Dũng tự lái xe về quê ăn tết

Mới đây, cộng đồng mạng tỏ ra thích thú với đoạn video ngắn mang tên "Không đâu bằng về nhà đón tết" của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Theo đó, "người gác đền" sinh năm 1997 chọn cách tự lái ô tô, đưa vợ và con trai vượt đường xa trở về quê nhà Thanh Hóa. Ngay từ những giây đầu tiên của đoạn video, người xem đã có thể cảm nhận được sự háo hức của cả gia đình khi băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt, tiến về ngôi nhà thân thuộc nơi vùng quê Bắc Trung Bộ yên bình.

Tuy nhiên, nhân vật thực sự chiếm trọn "spotlight" của đoạn video ngắn này không phải là ông bố nổi tiếng hay bà mẹ siêu mẫu người Ukraine, mà chính là cậu con trai lai Danil. Với vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi cùng đôi mắt to tròn, nhóc tì nhà Bùi Tiến Dũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong không gian rộng rãi của nhà nội, Danil dường như được thỏa sức vui chơi. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú khi được chạy nhảy trên sân vườn, tò mò khám phá những vật dụng mộc mạc và hòa nhập rất nhanh với các bạn nhỏ ở quê.

Con trai Bùi Tiến Dũng thoải mái vui chơi ở quê nội ẢNH: CMH

Những khoảnh khắc Danil ngơ ngác nhưng đầy hào hứng trải nghiệm các vật dụng, công việc giản dị ở nhà nội đã khiến trái tim của người xem "tan chảy". Sự hiếu động và nét hồn nhiên của cậu bé chính là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên không khí tết rộn ràng, ấm cúng cho gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nhìn lại hành trình yêu của cặp đôi, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ sự bền chặt và ngọt ngào mà họ dành cho nhau kể từ khi công khai hẹn hò vào năm 2020. Sau hai năm tìm hiểu đầy lãng mạn, cả hai tổ chức hôn lễ, trước khi đón chào sự ra đời của bé Danil vào cuối năm 2022. Kể từ khi "về chung một nhà", dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn ưu tiên thời gian để cùng vợ nuôi dạy con trai, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bộ ảnh của gia đình Bùi Tiến Dũng chụp trong ngày cận tết ẢNH: FBNV

Hiện tại, Bùi Tiến Dũng khoác áo CLB Đà Nẵng và đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Ở trận đấu thuộc vòng 7 V-League hồi tháng 10.2025, thủ môn 29 tuổi đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, sau một pha lao ra cản phá tình huống phản công nhanh của đối thủ và tiếp đất không tốt. Tiến Dũng phải nghỉ hết mùa giải 2025-2026.