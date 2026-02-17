Tết bình yên của đội trưởng U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang: Giữ lời hứa đặc biệt với bà!

Đội trưởng U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang phụ nhà nướng thịt cho mâm cơm tất niên ảnh: Linh Nhi

Tết bình yên của Khuất Văn Khang

Tết Bính Ngọ này sẽ rất đáng nhớ với hầu hết cầu thủ U.23 Việt Nam, sau khi họ khép lại sự nghiệp đá bóng cấp độ trẻ bằng tấm HCV SEA Games 33 và nhất là tấm HCĐ VCK U.23 châu Á 2026. Trong số đó, gia đình của Khuất Văn Khang có lẽ bình lặng nhất, vì đang chịu tang của bà nội.

Còn nhớ tại SEA Games 33, bà nội của Khuất Văn Khang đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Dù gia đình đã cố gắng giấu thông tin tránh làm ảnh hưởng tinh thần thủ quân U.23 Việt Nam, nhưng anh vẫn biết qua những chia buồn từ bạn bè, họ hàng.

Khi Văn Khang vẫn còn là cậu bé mới bày tỏ niềm đam mê với trái bóng, chính bà nội là người đã cất tiếng ủng hộ cho giấc mơ khi đó mới manh nha của anh, để bóng đá Việt Nam hiện sở hữu một cầu thủ khá toàn năng như hiện tại.

Khuất Văn Khang và HLV Kim Sang-sik bên cúp vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Không thể bay về ngay chịu tang bà vì còn vướng nghĩa vụ quốc gia, khi đó Văn Khang đã nhờ một thành viên VFF đưa mình đến ngôi chùa gần khách sạn U.23 Việt Nam ở tại Bangkok, để bày tỏ sự tiếc thương kèm lời hứa sẽ mang thành công về tặng bà.

Ngay sau khi U.23 Việt Nam trở về từ Thái Lan với tấm HCV SEA Games 33, việc đầu tiên tiền vệ Thể Công Viettel làm là đi thẳng về quê ở xã Phúc Thọ (Hà Nội), đến trước bàn thờ của bà để thắp nén nhang tưởng nhớ, kèm "báo cáo" với bà về thành tích của đội bóng.

Tết Âm lịch này cũng vậy, do bà vừa mất nên gia đình Khuất Văn Khang không làm tiệc quá linh đình, chủ yếu mời họ hàng, làng xóm lân cận dùng bữa cơm ấm cúng với đồ ăn tự nhà làm.

Khuất Văn Khang sẽ sạc lại năng lượng và cảm hứng bên gia đình ảnh: Linh Nhi

Đội trưởng U.23 Việt Nam cho biết: "Tết Bính Ngọ này tôi có chút buồn vui lẫn lộn. Buồn vì đây là từ cái tết này tôi đã không còn bà nội nữa. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ bà, từ tình yêu đến những lời động viên bà dành cho tôi.

Nhưng tôi cũng vui phần nào khi đã thực hiện được lời hứa với bà nội, khi đã cùng U.23 Việt Nam đạt được mục tiêu là tấm HCV SEA Games 33 và sau đó giành tấm HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Đó là thành quả của rất nhiều nỗ lực, đồng lòng gắng sức của mọi thành viên đội bóng từ cầu thủ, BHL, y tế cho đến các cán bộ VFF đã luôn sâu sát, thầm lặng hết lòng hỗ trợ từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến chuyên môn…

Khuất Văn Khang là thủ lĩnh mẫu mực của đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Quãng thời gian bình lặng, thanh bình ở quê nhà là rất quý giá để tôi bổ sung năng lượng, cảm hứng từ gia đình, để khi trở lại CLB Thể Công Viettel sẽ cống hiến mạnh mẽ hơn, khép lại thời kỳ của cầu thủ trẻ để hoàn thiện hơn.

Hy vọng chặng đường phát triển sắp tới, tôi sẽ có thể thi đấu tốt hơn, trưởng thành hơn để có thể bước đi những bước xa hơn nữa, không phụ lòng ủng hộ của gia đình và bà nội, để đem thành công về cho CLB Thể Công Viettel và đội tuyển Việt Nam".

Sau cái Tết Bính Ngọ bên gia đình, Khuất Văn Khang sẽ sớm tập trung lại cùng CLB Thể Công Viettel, chuẩn bị cho trận đá bù vòng 10 V-League 2025 - 2026 gặp nhà đương kim vô địch Nam Định vào ngày 24.2, trên sân Hàng Đẫy.