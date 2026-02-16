Nóng: HLV Hứa Hiền Vinh cập bến CLB Becamex TP.HCM

HLV Hứa Hiền Vinh trong vai trò BHL U.23 Việt Nam có Khuất Văn Khang ảnh: VFF

Becamex TP.HCM bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh

Theo thông tin mới nhất của Báo Thanh Niên, HLV Hứa Hiền Vinh sẽ gia nhập CLB Becamex TP.HCM, không cần đợi lâu mà sẽ chính thức bắt tay vào việc từ ngày 20.2 tới (nhằm mùng 4 Tết Bính Ngọ).

Trước đó đã có tin đồn râm ran việc ông Vinh cập bến Becamex TP.HCM từ hồi đầu mùa giải và sau đó là giai đoạn nghỉ dài nhiều tháng trước tết khi V-League 2025 - 2026 nhường chỗ cho U.22 Việt Nam và U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026.

Cụ thể, cựu HLV trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ bắt tay vào việc ở đội U.15 Becamex TP.HCM, một phần trong chiến lược chấn hưng và nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ giàu tiềm năng của đội bóng Đông Nam bộ nhưng đã có phần xuống cấp vài năm qua.

Tuy nhiên, nhìn theo thói quen cách Becamex TP.HCM dùng người các năm qua, đây có thể xem là một bước đệm quan trọng. Sẽ không bất ngờ nếu sau đó đội bóng 4 lần vô địch V-League bổ nhiệm ông Vinh cho những vị trí cao hơn.

HLV Hứa Hiền Vinh sở hữu kinh nghiệm phong phú ở mọi cấp độ bóng đá ảnh: Minh Tú

Trước đó, từng có nhiều thuyền trưởng như HLV Trần Minh Chiến hay Nguyễn Quốc Tuấn gia nhập đại gia đình Becamex ở vai trò đào tạo trẻ, sau đó được trao trọng trách để dẫn dắt đội 1 thi đấu tại V-League.

Việc bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh, một người hiểu rõ bóng đá miền Nam và văn hóa đào tạo trẻ ở lò PVF, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, biết rõ sức ép V-League hứa hẹn sẽ là bước chuyển động đáng chú ý của Becamex TP.HCM trong năm 2026 này, và xa hơn…

HLV Hứa Hiền Vinh sinh ngày 1.1.1973 tại TP.HCM, khi còn là cầu thủ thường chơi ở vị trí hậu vệ (và cả tiền đạo khi cần). Ông là người hiếm hoi gặt hái thành công khi khoác áo 2 đội bóng mạnh nhất TP.HCM thời hoàng kim.

Cụ thể, Hứa Hiền Vinh là đồng đội của Lê Huỳnh Đức giúp CLB CA TP.HCM vô địch quốc gia năm 1995 và Cúp quốc gia 1998, sau đó trong màu áo CLB Cảng Sài Gòn đã đoạt danh hiệu vô địch quốc gia năm 2000.

Đào tạo Tiến Linh, Minh Khoa mới và đội 1?

HLV Hứa Hiền Vinh bên cạnh trợ lý Phước Tứ ở CLB Phố Hiến ảnh: Bá Duy

Sau khi treo giày, ông Hứa Hiền Vinh từng có nhiều năm huấn luyện trẻ ở trung tâm PVF, trước khi dẫn dắt CLB Phố Hiến (nay là PVF-CAND) ở giải hạng nhất và để lại những dấu ấn nhất định.

Becamex TP.HCm có lý do để kỳ vọng, khi HLV Hứa Hiền Vinh là một người dày dạn kinh nghiệm huấn luyện ở mọi cấp độ từ bóng đá trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia cho đến những CLB chuyên nghiệp.

Ông Vinh từng là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023 và sau đó là ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023. Sau đó, ông cũng là thành viên BHL U.23 Việt Nam vào đến tứ kết VCK U23 châu Á 2023.

HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng sẽ vực dậy công tác đào tạo trẻ Becamex TP.HCM ảnh: VFF

Năm 2024, VFF đã bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt đội U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U.20 châu Á 2025.

Sau đó, cựu hậu vệ CLB CA TP.HCM và đội tuyển Việt Nam đã nhận lời mời làm trợ lý cho HLV Phùng Thanh Phương ở CLB TP.HCM (tiền thân của CLB CA TP.HCM lúc này). Được biết, HLV Hứa Hiền Vinh đã có chứng chỉ huấn luyện AFC Pro - yêu cầu bắt buộc để dẫn dắt các đội bóng V-League.

Vào lúc này, CLB Becamex TP.HCM với 12 điểm đang trong vòng nguy hiểm, khi chỉ hơn đội áp chót PVF-CAND (11 điểm) vỏn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên, tin vui là họ vẫn tạm hơn đội chót bảng Đà Nẵng 5 điểm.