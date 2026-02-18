Đội tuyển Việt Nam cao hơn 1,80 m: Khẳng định vị thế trước Malaysia đâu chỉ vì mỗi thể hình

Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại sân Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra năm ngoái vẫn còn là một vết gờ gợn trong lòng người hâm mộ. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thất thế trước Malaysia tỏ ra áp đảo về thể hình và thể lực của số đông là cầu thủ nhập tịch đối phương.

Đến lúc này, câu chuyện đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, hãy gác lại những tranh cãi bên lề về phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải chứng minh năng lực, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong khu vực khi tái đấu tại Thiên Trường vào cuối tháng 3. Có thể nói vào lúc này, đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ mang một diện mạo mới đến lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027.

Đội hình tuyển Việt Nam cao trung bình 1,82 m

Với đội hình được cho là tối ưu theo sơ đồ chiến thuật 3-5-2, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào dàn cầu thủ không chỉ hay về chuyên môn mà còn sở hữu chiều cao ấn tượng với con số trung bình lên tới xấp xỉ 1,82 m. Trấn giữ khung thành là thủ môn Nguyễn Filip với chiều cao 1,92 m, một con số đủ để gây áp lực cho bất kỳ chân sút nào. Bộ ba trung vệ bao gồm Nguyễn Thành Chung cao 1,80 m, Đỗ Phi Long (Gustavo, nhập tịch) cao tới 1,95 m và Đoàn Văn Hậu cao 1,85 m. Tuyến giữa có Đỗ Hoàng Hên (Hendrio, nhập tịch) cao 1,81 m, Nguyễn Hoàng Đức 1,83 m, Nguyễn Quang Hải 1,68 m. Hai chân chạy cánh là Jason Quang Vinh 1,77 m và Phạm Xuân Mạnh 1,75 m dù không quá cao, nhưng lại thi đấu rất bền bỉ, không ngại va chạm. Hàng công có bộ đôi tiền đạo gồm Nguyễn Tiến Linh 1,81 m và Nguyễn Xuân Son 1,85 m.

Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long có chiều cao 1,95 m, là sự bổ sung đáng giá cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam nếu được ông Kim Sang-sik triệu tập ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Sở dĩ đội hình này được đánh giá là tối ưu nhất vì có cân bằng giữa thể hình, thể lực và kỹ thuật, giữa khả năng tranh chấp bóng bổng và kiểm soát bóng trên mặt sân. Ở hàng phòng ngự, sự xuất hiện của Đỗ Phi Long với chiều cao 1,95 m chính là chìa khóa để hóa giải những đường tạt bóng vốn là vũ khí lợi hại của Malaysia, trong khi Thành Chung và Văn Hậu mang đến sự linh hoạt và khả năng bọc lót tốt.

Tại trung tâm hàng tiền vệ, chiều cao của Hoàng Đức và Hoàng Hên giúp Việt Nam không bị lép vế về sức mạnh ở khu vực giữa sân, đồng thời tạo ra khoảng không gian để Quang Hải nhỏ nhắn nhưng giàu tính đột biến phát huy năng lực. Ở hai biên, Xuân Mạnh và Jason Quang lên công về thủ nhịp nhàng, đảm bảo tính cân bằng cho sơ đồ 3 trung vệ. Trên cùng, sự kết hợp giữa Tiến Linh nhạy bén và một Xuân Son đầy kỹ thuật và sức mạnh thể chất tạo nên một "mũi khoan" đáng gờm.

Bên cạnh 11 cái tên kể trên, trong tay của HLV Kim Sang-sik vẫn còn rất nhiều phương án chất lượng khác. Vị trí khung thành sẽ chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Filip và các thủ môn như Đặng Văn Lâm cao 1,88 m, Lê Giang Patrik cao 1,88 m và Trần Trung Kiên cao 1,91 m.

Trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh tài năng, cao 1,84 m nhưng anh đã gặp chấn thương nặng tại VCK U.23 châu Á 2026. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc (cao 1,79 m) và Phạm Lý Đức (cao 1,82 m) không thể góp mặt ở trận đấu với Malaysia, vì đang phải thụ án treo giò sau những tấm thẻ đỏ ở VCK U.23 châu Á 2026. Riêng với Đinh Quang Kiệt dù sở hữu chiều cao đến 1,96 m, nhưng kinh nghiệm trận mạc vẫn là rào cản khiến trung vệ đang khoác áo HAGL chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh.