Xác định kênh phát trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam đá VCK châu Á: Có trên VTV không?

Bài học kinh nghiệm cho đội tuyển nữ Việt Nam

Thất bại với tổng tỷ số 1-8 sau hai lượt trận với đội chủ nhà Trung Quốc (0-2 và 1-6) trong chuyến tập huấn mới đây đã phần nào phác họa vị thế của đội tuyển nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục. Những con số này có thể nói là thước đo về khoảng cách trình độ, thể lực và tư duy chiến thuật giữa chúng ta với nhóm hạt giống hàng đầu châu Á. Việc mạo hiểm thử nghiệm lối chơi đôi công trước một Trung Quốc (đang xếp hạng 17 thế giới) dù dẫn đến kết quả thua cách biệt, nhưng lại là một phép thử cần thiết để ban huấn luyện nhận ra những lỗ hổng cần khỏa lấp.

Thử thách tại VCK nữ châu Á 2026 tới đây sẽ còn khắc nghiệt hơn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đối đầu với Nhật Bản. Nếu Trung Quốc đã mạnh thì Nhật Bản với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nữ FIFA thực sự là một "ngọn núi lớn". Đội bóng xứ sở mặt trời mọc sở hữu đẳng cấp thế giới với lối chơi khoa học và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Đối đầu với một đối thủ có trình độ vượt trội như vậy đòi hỏi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải có một đấu pháp hợp lý và bản lĩnh vững vàng để hạn chế tối đa sai lầm.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo xanh) trong trận đấu với chủ nhà ở chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước tết ẢNH: VFF

Tuy nhiên, chính từ những thất bại trước các đối thủ lớn, các cầu thủ Việt Nam mới rút ra được những bài học xương máu. Những trải nghiệm thực tế này giúp Thanh Nhã và các đồng đội cải thiện tâm lý thi đấu và tích lũy kinh nghiệm đối phó với đối thủ trên tầm. Qua đó, HLV Mai Đức Chung và cộng sự chắc chắn đã có những tính toán về nhân sự cũng như chiến thuật, nhằm chuẩn bị một diện mạo tốt nhất cho chiến dịch quan trọng trên đất Úc vào tháng 3 tới.

Khó khăn với giờ thi đấu vào buổi trưa

Nhìn vào lịch thi đấu bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Ấn Độ vào ngày 4.3, đối đầu Đài Loan ngày 7.3 và chạm trán Nhật Bản ngày 10.3. Trong số này, cuộc đọ sức với Đài Loan được coi là trận cầu bản lề quyết định cơ hội đi tiếp. Điều đáng lo ngại nhất chính là khung giờ thi đấu vào lúc 12 giờ trưa, tức 13 giờ theo giờ địa phương tại Úc. Đây là một bài toán khắc nghiệt về thể lực khi các cầu thủ phải vắt sức dưới nắng gắt, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể trạng và khả năng hồi phục.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026 ẢNH: VFF

Cửa đi tiếp của Việt Nam vẫn rộng mở nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ. Với thể thức 12 đội chia làm 3 bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Phần thưởng lớn nhất chính là tấm vé dự VCK World Cup nữ 2027 dành cho 4 đội thắng tại tứ kết. Những đội thua vẫn còn cơ hội qua các trận play-off châu lục để tìm thêm 2 suất trực tiếp, hoặc tìm kiếm vận may cuối cùng tại vòng play-off liên lục địa.

TV360 là đơn vị sở hữu quyền VCK nữ châu Á 2026. Như vậy, khán giả có thể xem các trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên TV360. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể tiếp lửa đội tuyển nữ Việt Nam qua kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).