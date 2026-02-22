Indonesia tham vọng lần đầu tiên vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam ‘không đồng ý’

Indonesia muốn lần đầu lên đỉnh Đông Nam Á

HLV John Herdman (người Anh) nói: "AFF Cup 2026 rất đáng để chờ đợi, những cầu thủ mà tôi có trong tay đều rất nhiệt huyết. Đây là giải đấu mà tôi mong chờ trong năm nay. Thông thường khoảng thời gian diễn ra AFF Cup, đội tuyển Indonesia phải nhường các cầu thủ cho các giải đấu ở châu Âu, nhưng lần này là cơ hội để chúng tôi có được họ. Các cầu thủ này sẽ khoác áo đội tuyển Indonesia tại AFF Cup".

Indonesia muốn vô địch AFF Cup 2026 với dàn cầu thủ nhập tịch Ảnh: Reuters

Trước đây, AFF Cup thường diễn ra vào dịp cuối năm các năm chẵn, kéo dài sáng đến đầu năm sau. Tuy nhiên, AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8. Đây là khoảng thời gian các giải vô địch bóng đá ở châu Âu, vẫn còn trong kỳ nghỉ hè. Chính vì thế, các cầu thủ nhập tịch Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu có cơ hội về nước khoác áo đội tuyển quốc gia, dự AFF Cup.

Đội bóng xứ vạn đảo hy vọng sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch sinh ra tại châu Âu, đang chơi bóng ở châu Âu, sẽ giúp họ có lần đầu tiên vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, muốn thực hiện điều đó, đoàn quân của John Herdman phải vượt qua đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hiện tại đã rất khác so với chính chúng ta trước đây.

Đội tuyển Việt Nam nay đã khác

Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam từng nhận 3 trận thua trước đội tuyển Indonesia (2 trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, 1 trận tại Asian Cup), có dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Những cầu thủ nhập tịch này giúp cho đội bóng xứ sở vạn đảo thắng thế so với đội tuyển Việt Nam thời HLV Troussier ở khả năng va chạm, tốc độ và bóng bổng.

Đội tuyển Việt Nam cũng có thể sở hữu những cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao, như thủ môn Lê Giang Patrik Ảnh: Khả Hòa

Nhưng hiện tại, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik cũng có thể sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch rất chất lượng, đáng kể có các thủ môn Lê Giang Patrik (1,88 m), Nguyễn Filip (1,92 m), trung vệ Đỗ Phi Long (1,95 m), hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh (1,77 m), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (1,81 m), tiền đạo Nguyễn Xuân Son (1,86 m). Với dàn cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam không kém bất kỳ đối thủ nào ở Đông Nam Á về tốc độ, thể lực và khả năng chơi bóng bổng.

Ngoài ra, dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam còn được đánh giá cao hơn dàn cầu thủ nhập tịch của các đội Indonesia hay Malaysia ở điểm, những cầu thủ nhập tịch của Việt Nam gắn kết tốt hơn với văn hóa trong nước, có tính đồng đội cao hơn. Nguyên nhân là vì cầu thủ nhập tịch Việt Nam hoặc có đến nửa dòng máu Việt người (Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh), hoặc đã ở Việt Nam đủ lâu (trên 5 năm), hòa nhập hoàn toàn với bóng đá nội (Phi Long, Hoàng Hên, Xuân Son). Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Indonesia thường chỉ có 25% dòng máu bản địa (ông hoặc bà sinh ra ở xứ sở vạn đảo), hầu như không thi đấu tại Indonesia, còn nhiều cầu thủ Malaysia có nguồn gốc chưa rõ ràng.

Một yếu tố nữa giúp cho đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao tại AFF Cup 2026, đó là cầu thủ nội của đội tuyển Việt Nam rất giỏi, được đào tạo bài bản, trình độ không quá chênh lệch với cầu thủ nhập tịch. Điều này giúp cho trình độ chung của toàn đội Việt Nam rất đồng đều.

Ngoài ra, sự tự tin của cầu thủ Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam cao hơn hẳn các đội bóng còn lại ở Đông Nam Á, nhờ chúng ta liên tiếp thành công ở các giải đấu quốc tế gần đây nhất: AFF Cup 2024, giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025, giải U.23 châu Á 2026. Đấy là điều mà không nền bóng đá nào ở Đông Nam Á có được, trong đó bao gồm đội tuyển Indonesia.