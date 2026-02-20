HLV Kim Sang-sik không chia tay Việt Nam, sớm bận rộn lựa chọn nhân tài cho đội tuyển

V-League trở lại sớm, ông Kim Sang-sik làm việc sớm

Ngày 24.2 (mùng 8 tết), V-League sẽ có 2 cặp đấu bù vòng 10, giữa Thanh Hóa gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel gặp Nam Định. Chỉ 4 ngày sau đó, vòng 14 sẽ diễn ra. Đấy cũng là khoảng thời gian mà HLV Kim Sang-sik sẽ hoạt động hết công suất, để theo dõi phong độ của các tuyển thủ quốc gia, trong đó có những người nhiều triển vọng lần đầu được gọi lên đội tuyển. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Kim ở lại Việt Nam để sớm chuẩn bị bắt tay cho công việc của năm mới.

HLV Kim Sang-sik đã giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Thủ môn Lê Giang Patrik là gương mặt nhiều khả năng sẽ có lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới Ảnh: Khả Hòa

Số những cầu thủ hứa hẹn sẽ có lần đầu tiên được tập trung đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 3, có thủ môn Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM), trung vệ Đỗ Phi Long (Đà Nẵng), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC). Đó là những cầu thủ được nhập tịch trong khoảng thời gian cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Ngoài ra, số các cầu thủ có thể có lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia có trung vệ Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Phạm Minh Phúc (CLB CAHN), tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND). Đây là những cầu thủ đã chơi rất hay tại SEA Games 33 cuối năm 2025 và giải U.23 châu Á hồi tháng 1 năm nay.

Vai trò của các tân binh

Tất cả những cầu thủ nói trên đều là những người có thể bổ sung cho những vị trí chưa được hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam, ví dụ như thủ môn Lê Giang Patrik có thể thay thế cho thủ môn Nguyễn Filip phong độ không còn ổn định như trước, Đỗ Phi Long có khả năng giải quyết bài toán chống bóng bổng cho hàng thủ, còn Đỗ Hoàng Hên sẽ là sự bổ sung chất sáng tạo cho vị trí tiền vệ tấn công. Trong khi đó, Xuân Bắc có thể "tiếp lửa" cho vị trí tiền vệ phòng nhự, trong bối cảnh Doãn Ngọc Tân xuống phong độ, còn Thái Sơn gặp chấn thương.

Thanh Nhàn là nhân tố sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi trong những ngày tới Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với Nhật Minh, Minh Phúc, Thanh Nhàn, những cầu thủ này có thể không có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam ngay lập tức. Nhưng họ vẫn có điểm mạnh, có thể hỗ trợ cho các cầu thủ đá chính. Ví dụ như Minh Phúc sẽ luân phiên được sử dụng với Trương Tiến Anh ở biên phải, Nhật Minh có khả năng giúp cho vị trí trung vệ chơi kỹ thuật hơn, đọc tình huống tốt hơn, còn Thanh Nhàn có thể gây đột biến trên hàng tiền đạo, ở thời điểm cuối trận.

Điểm tích cực đối với tất cả những gương mặt vừa nêu, là họ đều thường xuyên được sử dụng tại V-League, giúp cho Kim Sang-sik có điều kiện theo dõi họ thi đấu trong những ngày tới đây. Bản thân vị HLV người Hàn Quốc cũng đang cần nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Những nhân tố mới này không chỉ giúp cho đội tuyển Việt Nam đa dạng về mặt nhân sự, về mặt lối chơi, mà còn giúp tăng tính cạnh tranh của toàn đội, kích thích mọi cầu thủ duy trì phong độ tốt, để giữ suất thi đấu.

Đấy chính là lý do mà trong ít ngày tới đây, ngay sau tết Nguyên đán, sẽ không phải là điều bất ngờ nếu người ta nhìn thấy HLV Kim Sang-sik xuất hiện khắp các sân bóng trong nước, theo dõi thật kỹ nhiều trận đấu tại V-League, nơi có những cầu thủ mà ông Kim muốn gọi họ vào đội tuyển Việt Nam.