CLB CAHN bị loại đau khỏi châu Á, trút cảm xúc lên V-League: Tham vọng vô địch càng ngút ngàn!

Mục tiêu tối thượng của CLB CAHN

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có 29 điểm, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking hơn CLB Ninh Bình 2 điểm. Nhưng điều quan trọng nhất là CLB CAHN mới thi đấu 11 trận, ít hơn Ninh Bình đến 2 trận. Nếu CLB CAHN giải quyết tốt 2 trận chưa đấu này, khoảng cách về điểm số giữa CLB CAHN và Ninh Bình sẽ được nới rộng.

CLB CAHN sẽ tập trung toàn lực cho giải trong nước Ảnh: Minh Tú

Vấn đề đáng chú ý ở chỗ, trước đây CLB CAHN bị phân tâm vì phải thi đấu ở các giải quốc tế như Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, họ buộc phải phân tán lực lượng cho các giải đấu ấy. Hiện tại, HLV Mano Polking và các học trò đã không còn hiện diện ở những sân chơi quốc tế, họ có thể tập trung toàn lực cho các giải đấu trong nước. Đấy chính là lý do mà từ thời điểm này cho đến cuối mùa giải 2025-2026, CLB CAHN có thể mạnh hơn hẳn giai đoạn đầu mùa.

Về mặt nhân sự, CLB CAHN vẫn là đội có dàn ngôi sao đông đảo và thiện chiến hàng đầu V-League. Dàn tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U.23 và cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam của CLB CAHN có Quang Hải, Thành Long, Phan Văn Đức, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh, Phạm Minh Phúc, Đình Bắc, Lê Văn Đô, Lý Đức, thủ môn Nguyễn Filip.

Ngay cả khi Vũ Văn Thanh và Phan Văn Đức chấn thương dài hạn, dàn nội binh còn lại của CLB CAHN vẫn đủ sức áp đảo bất kỳ đối thủ nào. Chưa hết, CLB CAHN có thêm các ngoại binh có chất lượng rất cao gồm Hugo Gomes, Stefan Mauk, Vitao, Leo Artur, Alan Grafite, Rogerio Alves.

Ai đủ sức đeo bám CLB CAHN?

Khác với đội đương kim vô V-League Nam Định, đăng ký rất đông ngoại binh, nhưng không phải ngoại binh nào cũng đạt chất lượng cao, dàn cầu thủ ngoại của CLB CAHN không đông (so với các đội có suất dự Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á), nhưng họ đều là những cầu thủ có thể tạo ra đột biến. Chính vì vậy, nếu những cầu thủ từ nội đến ngoại của CLB CAHN không bị phân tán sức lực và không bị phân tâm, không phải chia sức ở nhiều mặt trận, họ rất đáng sợ tại V-League.

Trong tay HLV Mano Polking là lực lượng rất tinh nhuệ Ảnh: CLB CAHN

CLB Ninh Bình là 1 trong số ít các đội tại V-League có thể sánh ngang với CLB CAHN về mặt lực lượng. Đội bóng cố đô Hoa Lư có lẽ cũng là đội hiếm hoi đủ sức đeo bám đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking từ nay đến cuối giải.

Bản thân CLB Ninh Bình cũng rất giàu quyết tâm tranh ngôi vô địch V-League 2025-2026. Họ muốn nối gót HAGL (các mùa 2003, 2004) và chính CLB CAHN (mùa giải 2023), giành ngôi vô địch V-League ngay sau khi giành quyền thăng hạng.

Muốn làm được điều đó, Ninh Bình phải tăng tốc, phải ổn định hơn chính họ ở thời điểm hiện tại. Những vòng đấu ngay sau tết Nguyên đán sẽ là những vòng đấu mang tính bản lề đối với 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu gồm CLB CAHN và Ninh Bình. Đội nào bắt nhịp trở lại với chuyển động của bóng đá trong nước nhanh hơn, đội bóng đó sẽ có lợi thế lớn để giữ ngôi đầu bảng V-League.